В Германии оценили поддержку канцлером Австрии «Северного потока – 2»

Депутат Европарламента, немецкий политик от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра во вторник, 14 декабря, в беседе с «Известиями» оценил слова нового канцлера Австрии Карла Нехаммера о том, что Вена продолжает поддерживать газопровод «Северный поток – 2» и ожидает его скорого запуска.

По его словам, буквально через несколько часов после того, как цена на электроэнергию на предстоящий год в Германии подскочила до более чем €200 за 1 МВтч, новый министр иностранных дел Анналена Бербок объявила о том, что в настоящее время не видит перспектив одобрения «Северного потока – 2».

«Это вряд ли можно рационально объяснить, и это лишь приведет к дальнейшему росту цен на природный газ в еврозоне. Очевидно, что наши соседи больше не хотят с этим мириться. Австрия критикует такой подход, и я уверен, что давление со стороны других стран также усилится. Бербок тоже должна понимать, что односторонние решения правительства ФРГ нанесут непоправимый ущерб отношениям в Европе», — подчеркнул евродепутат.

В свою очередь депутат ландтага федеральной земли Гамбург от партии Ольга Петерзен указала на то, что СП-2 для Германии — гарант стабильного электроснабжения, увеличивающий возможности выбора потребителей.

«В Германии на данный момент самый высокий уровень цен на электричество, однако новое правительство нашей страны упорно препятствует сертификации трубопровода. В этом плане наши соседи, руководство Австрии, оказались умнее, поставив интересы своих потребителей выше пропагандируемой по Европе русофобии» — указала она.

О своей поддержке «Северного потока – 2» Нехаммер заявил ранее в этот день. Австрийский канцлер подчеркнул, что СП-2 — важный проект, обеспечивающий безопасность поставок энергии в ЕС. По его словам, какие-либо санкции в отношении газопровода «только навредят Европейскому союзу». Кроме того, канцлер указал на то, что СП-2 не стоит использовать как рычаг давления на Москву.

13 декабря глава МИД Австрии Александер Шалленберг выразил мнение, что попытки политиков Европы поставить под сомнение проект «Северный поток – 2» неразумны.

Накануне Бербок заявила, что СП-2 не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского энергетического права. Она сказала, что проблему обсуждали в ходе переговоров глав МИД стран Евросоюза. Член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Штефан Койтер в беседе с «Известиями» отметил, что глава МИД ФРГ использует проект СП-2 в качестве инструмента политических переговоров.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям. Министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении страны.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.