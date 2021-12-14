Блинкен назвал катастрофическими последствия возможного конфликта США и КНР

Последствия конфликта между США и Китаем, если он произойдет, будут катастрофическими. Об этом во вторник, 14 декабря, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Президент [США Джо] Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину в прошлом месяце: мы разделяем чувство глубокой ответственности за то, чтобы соперничество между нашими странами не переросло в конфликт. Мы относимся к этой ответственности с предельной серьезностью», — сказал он в ходе визита в Джакарту.

Во время своей речи, которая транслировалась на сайте Госдепартамента, Блинкен указал на то, что последствия подобного конфликта между двумя странами будут «катастрофическими для всех». Помимо этого, он отметил, что «агрессивные» действия КНР угрожают безопасности судоходства в Южно-Китайском море и могут нанести ущерб торговле.

Ранее, 4 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности США поддерживать оборонительный потенциал Тайваня. Кроме того, подчеркивалось, что Вашингтон будет противостоять любому силовому давлению на население острова.

22 октября Байден заявил о решимости Вашингтона встать на защиту Тайваня в случае нападения КНР согласно обязательствам. Вашингтон будет поддерживать самооборону Тайваня и «выступать против любых односторонних изменений статус-кво», объяснил позднее слова Байдена представитель администрации президента США.

Эксперт по китайско-американским отношениям Санкт-Петербургского государственного университета Яна Лексютина в беседе с «Известиями» указала на очевидное нагнетание ситуации вокруг Тайваня.

В КНР действия Соединенных Штатов в отношении Тайваня называют опасными и рекомендуют их прекратить.

В начале октября американские СМИ сообщили, что военные инструкторы США уже более года ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления его возможностей в сфере обороны. Отмечалось, что Китай, в свою очередь, активизировал свою агрессивную военную деятельность вблизи Тайваня.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина.