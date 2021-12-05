США заявили о готовности противостоять силовому принуждению в адрес Тайваня

Глава Пентагона Ллойд Остин в субботу, 4 декабря, заявил о готовности США поддерживать оборонительный потенциал Тайваня. Кроме того, Вашингтон будет противостоять любому силовому давлению на население острова. Об этом он сообщил в ходе выступления на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

«[США] привержены… поддержке способности Тайваня защищать себя и сохраняют за собой право противостоять любому принуждению силой, которое будет угрожать народу Тайваня», — отметил министр обороны.

Ранее, 2 декабря, прошла встреча замгоссекретаря США Венди Шерман и генсекретаря Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. По итогам переговоров стороны отметили важность дипломатических контактов с Китаем, особенно в отраслях, где возможно конструктивное сотрудничество. При этом действия КНР в Тайваньском проливе назвали подрывающими мир в регионе и негативно влияющими на безопасность и процветание США и ЕС.

В октябре президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Тайвань. Он подтвердил приверженность сторон соблюдать соглашение по Тайваню.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику «одного Китая», Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с администрацией Тайбэя и поставляет острову вооружения.