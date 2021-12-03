ЕС и США признали важность дипломатических контактов с Китаем

США и ЕС готовы сотрудничать с Китаем в тех сферах, где это возможно, и ответственно подходить к системному соперничеству с КНР, говорится в релизе по итогам встречи замгоссекретаря США Венди Шерман и генсекретаря Европейской службы внешних связей Стефано Саннино 2 декабря.

Шерман и Саннино обменялись информацией о недавних встречах на высшем уровне с китайскими правительственными чиновниками, в ходе которых обсуждались общие цели в Иране и на Корейском полуострове. Они подчеркнули важность результативного взаимодействия по ключевым транснациональным проблемам, таким как климатический кризис, безопасность здравоохранения и торговля людьми и наркотиками.

Стороны отметили важность дипломатических контактов с Китаем, особенно в отраслях, где возможно конструктивное сотрудничество. При этом действия КНР в Тайваньском проливе назвали подрывающими мир в регионе и негативно влияющими на безопасность и процветание США и ЕС.

«Они также подтвердили важность поддержания и поощрения свободы судоходства и полетов в соответствии с международным правом, как это отражено в Конвенции по морскому праву 1982 года, и обсудили, как противодействовать рискам в областях стратегической стабильности и кибербезопасности», — говорится в релизе.

Заместитель госсекретаря Шерман и генеральный секретарь Саннино решили продолжить встречи в рамках этого диалога на уровне высокопоставленных должностных лиц и экспертов. Следующая встреча на высоком уровне состоится в середине 2022 года.

В начале ноября Китай выразил протест США за вмешательство во внутренние дела страны на Тайване и преувеличенную критику за «наращивание ядерной мощи». Пресс-секретарь минобороны КНР У Цянь подчеркнул, что развитие армии Китая принесло миру безопасность, а не угрозы, возможности, а не вызовы.

В октябре президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Тайвань. Он подтвердил приверженность сторон соблюдать соглашение по Тайваню.