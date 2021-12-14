За год совокупный приток средств в ETF впервые превысил $1 трлн

За год совокупный приток средств в биржевые индексные фонды по всему миру впервые превысил $1 трлн. Как отметил The Wall Street Journal, по итогам всего 2020 года показатель составил менее $736 млрд, то есть более чем на четверть меньше. Специалисты указали и на то, что только в США в этом году были созданы рекордные 380 ETF. Также отмечается, что за последние восемь лет инвестфирмы закрыли наименьшее число фондов, передает телеканал «Известия». Рекордное число завершивших работу проектов было в 2020-м. Общий объем активов по всему миру почти дошел до $9,5 трлн и более чем вдвое превысил уровень 2018-го.

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