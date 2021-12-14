Иммунолог оценил прогноз ВОЗ о росте госпитализаций и смертей из-за «Омикрона»

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков во вторник, 14 декабря, прокомментировал прогноз Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая ожидает роста числа госпитализаций и летальных исходов из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».

По его словам, ожидания организации оправданны, однако какой будет нагрузка на систему здравоохранения, зависит от патогенности «Омикрона». Крючков объяснил, что существует несколько концепций патогенности нового штамма. Так, при патогенности такой же, как у «Дельта»-штамма, но при большей заразности «Омикрон» в единицу времени будет заболевать больше людей.

«Заражаться, заболевать. Заболевать тяжело, госпитализироваться и умирать. Соответственно перегрузки для системы здравоохранения будут значительно выше, чем у «Дельты», — допустил эксперт.

При этом, по его словам, даже если патогенность «Омикрона» будет меньше, то, скорее всего, даже этот фактор не сможет компенсировать более высокую заразность, чем у «Дельты».

«Поэтому даже если патогенность будет меньше, всё равно перегрузки системы здравоохранения будут. Просто не настолько экстремальные в случае с такой же патогенностью, как у «Дельты». Вот в этом смысл. Перегрузки будут», — объяснил он.

Ранее в этот же день в пресс-службе ВОЗ заявили, что ожидают роста числа госпитализаций и смертей из-за новой мутации коронавируса «Омикрон».

Накануне в Великобритании сообщили о первом случае смерти пациента с выявленным штаммом «Омикрон». Комментируя эту информацию, в ВОЗ указали, что многие страны пока не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев смертей или поражения новым штаммом, поэтому пока трудно представить точные данные о реальном числе летальных исходов из-за «Омикрона».

Ожидается, что более подробная информация о тяжести этого варианта коронавируса поступит в ближайшие недели. В ВОЗ подчеркнули, что для полного понимания клинической картины инфицированных «Омикроном» необходима дополнительная информация, которую могут предоставить государства, обмениваясь сведениями о госпитализированных через платформу клинических данных организации.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529, обнаруженного на юге Африки, предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. Тогда было зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Спустя два дня ВОЗ обозначила новый штамм греческой буквой «омикрон». В заявлении организации также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

12 декабря в организации заявили о распространении штамма «Омикрон» в 63 странах мира. По предварительным данным, по скорости распространения он может превзойти вариант «Дельта».

При этом широкое распространение мутация уже получила как минимум в Великобритании. По словам главы британского минздрава Саджида Джавида, скорость распространения этого штамма феноменальна. Он также сообщил, что на «Омикрон» приходится, вероятно, около 40% случаев заболевания в Лондоне.

На следующий день вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о выявлении «Омикрона» у 16 россиян, вернувшихся из-за границы.

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