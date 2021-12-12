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ВОЗ заявила о распространении штамма «Омикрон» в 63 странах мира

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«Омикрон»-штамм коронавируса на данный момент выявлен в 63 странах мира. По предварительным данным, по скорости распространения он может превзойти вариант «Дельта». Об этом свидетельствует техническая информация Всемирной организации здравоохранения, которая была опубликована на сайте ВОЗ 10 декабря.

«По состоянию на 9 декабря текущего года, случаи заражения людей данным штаммом вируса были выявлены в 63 странах во всех шести регионах ВОЗ», — сказано в документе.

«Каждый завоз «Омикрона» может приблизить начало нового пика эпидемии»
Биолог Георгий Базыкин — о том, почему до сих пор большинство заражений коронавирусом в РФ приходилось на «Дельту» и почему новый штамм имеет все шансы ее вытеснить

При этом в организации отметили, что сейчас пока непонятно, с чем связано столь стремительное распространение «Омикрона» в мире.

«Учитывая имеющиеся на сегодняшний день сведения, можно предположить, что этот субвариант будет превосходить вариант «Дельта» там, где вирус распространяется внутри сообществ», — указали в ВОЗ.

Ранее, 8 декабря, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус оценил опасность распространения в мире «Омикрон»-штамма. По его словам, это может оказать существенное влияние на ход пандемии в целом, однако в настоящий момент необходимо получение дополнительных данных о его опасности. В то же время Гебрейесус отметил, что данные, поступающие из Южной Африки, свидетельствуют о возможности повторного заражения «Омикроном», но при этом он может быть менее опасным, чем «Дельта».

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность. В организации классифицировали штамм как вызывающий беспокойство.

По данным ВОЗ на 6 декабря, пока в мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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