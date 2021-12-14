ВОЗ допустила рост госпитализаций и смертей из-за штамма «Омикрон»

Всемирная организация здравоохранения ожидает роста числа госпитализаций и летальных исходов из-за штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявили 14 декабря в пресс-службе ВОЗ.

«По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей», — цитирует «РИА Новости» заявление пресс-службы.

Накануне в Великобритании сообщили о первом случае смерти пациента с выявленным штаммом «Омикрон». Комментируя эту информацию, в ВОЗ указали, что многие страны пока не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев смертей или поражения новым штаммом, поэтому пока трудно представить точные данные о реальном числе летальных исходов из-за «Омикрона».

Ожидается, что более подробная информация о тяжести этого варианта коронавируса поступит в ближайшие недели. В ВОЗ подчеркнули, что для полного понимания клинической картины инфицированных «Омикроном» необходима дополнительная информация, которую могут предоставить государства, обмениваясь сведениями о госпитализированных через платформу клинических данных организации.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Широкое распространение он уже получил как минимум в Великобритании. По словам главы британского минздрава Саджида Джавида, скорость распространения этого штамма феноменальна. Он также сообщил, что на «Омикрон» приходится, вероятно, около 40% заражений в Лондоне.

12 декабря Би-би-си со ссылкой на ученых Лондонской школы гигиены и тропической медицины сообщили, что Великобритания столкнется с серьезной волной заражений новым штаммом. Так, к концу апреля, по пессимистичному сценарию, его жертвами могут стать до 75 тыс. человек.

В тот же день ВОЗ заявила о распространении штамма «Омикрон» в 63 странах мира. По предварительным данным, по скорости распространения он может превзойти вариант «Дельта».

13 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о выявлении «Омикрона» у 16 россиян, вернувшихся из-за границы.

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