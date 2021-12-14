Вирусолог Горелов назвал сроки вакцинации маленьких детей от COVID-19

Заместитель директора по научной работе «Центрального НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов во вторник, 14 декабря, заявил, что в будущем прививать от COVID-19 будут и детей младше двух лет, но это произойдет поэтапно, после проведения всех клинических испытаний.

По его словам, в настоящее время завершены первая и вторая фазы испытания вакцины для детей от 14 до 18 лет.

«Следующая группа — до семилетнего возраста, потом до двухлетнего возраста, потом младше двух. И пока в каждой из них не будут проведены все фазы клинических испытаний для конкретного вакцинного препарата, вакцинация не будет разрешена», — приводит слова вирусолога Ura.ru в своем Telegram-канале.

Горелов подчеркнул, что дети являются «особо охраняемой категорией», как, впрочем, и беременные. Кроме того, указал он, вакцинация детей никогда не будет проводиться без согласия родителей или опекунов.

10 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнется до конца текущего года. Всего в указанный период в гражданский оборот планируется выпустить порядка 150 тыс. доз вакцины «Спутник M».

6 декабря глава ведомства рассказал, что в России исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте от шести до 11 лет могут начаться в 2022 году. В конце ноября НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследования вакцины против коронавируса среди детей от шести лет.

Вакцина «Спутник M» была зарегистрирована 24 ноября. Иммунизация достигается путем ввода двух компонентов вакцины с интервалом 21 день. Как отмечалось, клеточный иммунитет после вакцинации от COVID-19 «Спутник M» («Гам-ковид-вак М») для подростков сформировался у 93,2% добровольцев.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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