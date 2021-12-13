В ГД поддержали идею выдачи сертификатов людям с антителами к COVID-19

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в понедельник, 13 декабря, в беседе с «Известиями» оценил идею выдачи сертификатов о перенесенном COVID-19 по уровню антител.

О том, что гражданам, по которым в базах данных есть информация о наличии положительного ПЦР-теста с 1 января 2021 года и имеющим антитела к коронавирусу, будут выдаваться сертификаты о перенесенном заболевании на год, ранее в этот же день рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания фракции «Единой России».

По ее словам, тем, кто имеет антитела, но ПЦР у них отсутствует, будут выдавать сертификат на полгода.

Парламентарий в свою очередь поддержал данную инициативу, отметив, что не все перенесшие коронавирус обращались к врачам, а у многих заболевание проходит бессимптомно либо с минимальными признаками. При этом такие граждане, как подчеркнул Огуль, также имеют право получить сертификат и QR-код.

Он указал, что на данный момент предлагается два варианта выдачи соответствующих документов. Во-первых, для тех, у кого есть положительный ПЦР-тест, но точный диагноз не был поставлен. Такому гражданину предложат сдать тест на антитела. Если они будут выявлены, причем не важно, в каком количестве, то ему выдадут сертификат о перенесенном заболевании сроком на 1 год.

Во-вторых, сертификат смогут получить те, кто не сдавал тест, но уверен, что болел бессимптомно, а значит у него есть антитела к коронавирусу. В этом случае гражданину также проведут тест и при подтверждении наличия антител выдадут сертификат.

«При этом все данные будут занесены в единую систему Минздрава и на портал госуслуг. Таким образом, мы сможем точнее понять, сколько людей в стране уже переболели и на каком уровне находится сформированный коллективный иммунитет», — подчеркнул он.

В то же время Огуль отметил, что вопрос об оплате данных тестов пока остается открытым. Ссылаясь на заявление Голиковой, он указал, что решение этого вопроса передадут регионам.

«Возможно, стоит рассмотреть вопрос, чтобы ряд категорий граждан, например, малообеспеченные или многодетные, могли получить такую услугу бесплатно, в поликлинике по месту жительства», — заключил депутат.

Голикова ранее в этот же день также отметила, что россияне, получившие медицинский отвод от вакцинации от коронавируса, по законопроекту о введении QR-кодов будут допускаться в общественные места при наличии отрицательного ПЦР-теста. По ее словам, в настоящее время прорабатывается перечень противопоказаний к вакцинации, который будет представлен в декабре и разослан в регионы.

Кроме того, вице-премьер заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут получить COVID-сертификат после сдачи анализа на антитела. Она отметила, что получить сертификат, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.

2 декабря помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что новые сертификаты для переболевших коронавирусом будут действовать в течение года. Ранее выданные документы продлеваются.

Увеличить срок действия сертификата для переболевших с полугода до года Голикова предложила 24 ноября. Президент России Владимир Путин данную инициативу поддержал.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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