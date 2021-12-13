Число пострадавших при взрыве в монастыре в Серпухове возросло до 13

Число пострадавших при взрыве в монастыре в Серпухове, который произошел 13 декабря, возросло до 13.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших подростках. Один из них — 15-летний мальчик — был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской ранее в этот день. По данным ГУ МВД по Подмосковью, взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии.

Жительница Серпухова рассказала, что напавший на монастырь — «хороший парень, тихий», а также не особо общительный. Она добавила, что монастырь охраняла пожилая женщина.

Благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан сообщил, что молодой человек, устроивший взрыв, погиб, однако позже представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что молодой человек выжил и находится в реанимации.

Как рассказал его тренер Фил Савостин, юноша раньше занимался спортом и выступал на соревнованиях по уличному воркауту, однако был вынужден бросить, когда переехал от бабушки к матери. По словам Савостина, молодой человек помимо прочего страдал от тяжелого заболевания: у него были проблемы с щитовидной железой.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ на территории монастыря в Серпухове. На месте происшествия продолжает работу следственно-криминалистическая группа.