Прямой эфир
Общество
Мурашко сообщил о состоянии заболевших COVID-19 из-за штамма «Омикрон» россиян
Мир
Политолог назвала пустой угрозу Польши прекратить взносы в ЕС
Общество
Бывший ученик православной гимназии в Серпухове пытался совершить самоубийство
Политика
Песков прокомментировал доработку проекта о QR-кодах на транспорте
Общество
В России за сутки выявили 29 558 случаев COVID-19
Общество
В Москве пройдет самый сильный снегопад с начала зимы
Мир
Джонсона обвинили в нарушении антиковидных мер
Общество
Голикова сообщила о выявлении «Омикрона» у 16 вернувшихся в РФ граждан
Мир
Байден ответил на вопросы об Украине на брифинге про торнадо в США
Мир
Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить COVID-сертификат

Число пострадавших при взрыве в монастыре в Серпухове возросло до 13

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число пострадавших при взрыве в монастыре в Серпухове, который произошел 13 декабря, возросло до 13.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших подростках. Один из них — 15-летний мальчик — был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской ранее в этот день. По данным ГУ МВД по Подмосковью, взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии.

Жительница Серпухова рассказала, что напавший на монастырь — «хороший парень, тихий», а также не особо общительный. Она добавила, что монастырь охраняла пожилая женщина.

Благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан сообщил, что молодой человек, устроивший взрыв, погиб, однако позже представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что молодой человек выжил и находится в реанимации.

Как рассказал его тренер Фил Савостин, юноша раньше занимался спортом и выступал на соревнованиях по уличному воркауту, однако был вынужден бросить, когда переехал от бабушки к матери. По словам Савостина, молодой человек помимо прочего страдал от тяжелого заболевания: у него были проблемы с щитовидной железой.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ на территории монастыря в Серпухове. На месте происшествия продолжает работу следственно-криминалистическая группа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021