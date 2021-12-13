Напавший на гимназию при монастыре в Серпухове жив

Врачи проводят реанимационные мероприятия молодому человеку, напавшему на гимназию при монастыре в подмосковном Серпухове. Об этом 13 декабря сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Ему проводятся реанимационные мероприятия в больнице», — цитирует ее ТАСС.

Ранее в тот же день благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан сообщил, что единственной жертвой взрыва стал сам нападавший — 18-летний выпускник православной гимназии, которая находится рядом с Введенским Владычним женским монастырем.

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской утром в понедельник. Взорвалось самодельное устройство. Как стало известно РЕН ТВ, молодой человек говорил своему отцу, что собирал петарды якобы на Новый год. По данным телеканала, родители юноши в разводе, он жил попеременно с матерью и отцом. Нападавший раньше занимался спортом и выступал на соревнованиях по уличному воркауту.

По данным «Известий», пострадали 13 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, из них семеро госпитализированы.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ на территории монастыря в Серпухове. На месте происшествия продолжает работу следственно-криминалистическая группа.