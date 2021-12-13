В РПЦ подтвердили смерть нападавшего в Серпухове

Единственной жертвой взрыва в подмосковном Серпухове стал сам нападавший — 18-летний выпускник православной гимназии, которая находится рядом с Введенским Владычним женским монастырем. Это в понедельник, 13 декабря, подтвердил благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

«По официальной информации, это совершил ученик православной гимназии в возрасте восемнадцати лет. Вследствие взрыва человек погиб, который совершил этот взрыв», — цитирует его «РИА Новости».

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской утром в понедельник. Взорвалось самодельное устройство. Как стало известно РЕН ТВ, молодой человек говорил своему отцу, что собирал петарды якобы на Новый год. По данным телеканала, родители юноши в разводе, он жил попеременно с матерью и отцом.

Нападавший раньше занимался спортом и выступал на соревнованиях по уличному воркауту.

В результате взрыва пострадали 12 подростков. Один из них — 15-летний мальчик — был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ на территории монастыря в Серпухове. На месте происшествия продолжает работу следственно-криминалистическая группа.