Несвятое дело: могли ли в Среднеуральском монастыре укрывать преступников

Люди, захватившие Среднеуральский женский монастырь, могли дать приют не одному преступнику, находящемуся в розыске, предположили знакомые с делом собеседники «Известий». В этой обители, по данным очевидцев, постоянно проживали подозрительные люди. В ночь на 26 февраля произошла попытка задержания келейника монастыря, которого обвиняют в тройном убийстве и целом ряде других преступлений. Мужчина, которого называли в обители монахом Силуаном, сбежал. Если выяснится, что ранее задержанный экс-схиигумен Сергий заведомо знал, что в монастыре находятся люди с криминальным прошлым, ему могут предъявить обвинение по статье 316 УК (укрывательство преступлений), говорят юристы.

Ночной переполох

В ночь на 26 февраля в Среднеуральский женский монастырь нагрянули вооруженные бойцы ОМОНа Росгвардии. Они искали келейника (прислужника) бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова). Мужчину подозревают в совершении тройного убийства, он также судим за кражи. В монастыре он мог скрываться под именем монаха Силуана.

Это подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области. Мероприятия осуществлялись в рамках исполнения поручения Следственного комитета.

Несвятое дело Среднеуральский монастырь после штурма полицией Фото: TASS/URA.RU/Жабриков Владими

В производстве правоохранительных органов находилось уголовное дело, возбуждённое в феврале 1999 года, по факту убийства трёх лиц, разбоя и незаконного оборота оружия, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. В 2001 году двое из троих обвиняемых были установлены и приговорены Свердловским областным судом к лишению свободы. Третий фигурант скрылся от следствия, поэтому материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство.

Поиски преступника в настоящее время продолжаются, заключили в СК по Свердловской области. Известно, что при попытке задержания он сбежал в лес.

В Екатеринбургской епархии ничего о разыскиваемом сказать не смогли.

— Если ему нечего скрывать, возникает вопрос, почему он сбежал, — сообщил «Известиям» председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, протоиерей Максим Миняйло. — Мы его не знаем, поскольку после того, как монастырь занял оборонительные позиции, у нас не было возможности общаться с кем-либо оттуда. Монашество он принимал не в нашей епархии. Надо смотреть его личное дело. Планируем отвечать на все запросы следственных органов. То, в чем келейника подозревают, — не шутки, а серьезнейшее уголовное преступление. Даже с точки зрения общественной безопасности его необходимо задержать и выяснить правду.

Темные дела

Сбежавший келейник может быть отнюдь не единственным разыскиваемым преступником, который нашел приют в монастыре, предположил исполнительный директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

Наличие большого количества мужчин, проживающих в женской обители, изначально вызывало вопросы, считает Силантьев. Даже священник женской обители как правило приходит на службу и уходит домой. Тем более там не должны постоянно жить взрослые мужчины.

Несвятое дело Лишенный сана схиигумен Сергий Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— На мой взгляд, это уже больше похоже на секту с отсидевшими людьми. Или на ОПГ, плохо замаскированную под монастырь. Человек, которого разыскивают, известен — зовут его Андрей Владимирович. Фамилию Храмов он поменял на Осипов. Убийца трех человек. Известен под кличкой Рыжий. Давно скрывался от органов, отпустил бороду, объявил себя священником, надеялся, что в монастыре его не найдут. Нашли. Судимости имели не только Романов и Храмов. Есть подозрения, что таких людей в монастыре проживало больше, — заключил Роман Силантьев.

С мнением, что за стенами монастыря могут прятаться и другие преступники, согласен и заслуженный юрист России Иван Соловьев, которому неоднократно по работе довелось посещать Среднеуральский женский монастырь еще при служении бывшего схиигумена Сергия.

— Я был там с ночевкой. И в гостевых домиках постоянно проживали какие-то мужчины. Человек, который находился в розыске, вполне мог договориться и попасть туда. Я уверен, что всплывет еще немало подобных темных историй, — отметил Иван Соловьев.

Не место мракобесию

Отвечая на вопрос, каковы дальнейшие действия Екатеринбургской епархии, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что священники будут молиться и просить вразумления людей, которые находятся в монастыре.

— Обязательно будем выгонять неразумие, нерадение. Именно из-за этого происходят распри, — подчеркнул митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Напомним, что в конце декабря в Среднеуральском монастыре задержали самого Сергия (Романова). 25 февраля Басманный районный суд продлил ему арест до конца мая. Экс-схимонаха обвиняют в самоуправстве (ст. 330 УК), склонении к самоубийству (ст. 110.1 УК) и нарушении права на свободу вероисповедания (ст. ст. 148 УК). В прошлом году его приговаривали к административным штрафам за фейки о коронавирусе и разжигание вражды.

Несвятое дело Сторонники бывшего схимонаха Сергия у ворот Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Все вместе эти статьи тянут на пять-шесть лет лишения свободы, рассказывали «Известиям» эксперты.

— Если Сергий заведомо знал, что в монастыре дает приют преступникам, это может стоит ему еще года лишения свободы по статье 316 УК (укрывательство преступлений). Осведомленность Сергия о наличии судимостей у обитателей монастыря оперативники и следователи могут легко установить, — рассказал Иван Соловьев.

Схимонах Сергий держал осаду Среднеуральского монастыря вплоть до конца декабря 2020 года. В июле церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана и обязал покинуть монастырь. Но Николай Романов захватил монастырь и продолжил богослужения. В сентябре его отлучили от церкви.