Систематически били: СК завел дело об истязаниях детей в Среднеуральском монастыре

Следственный комитет РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые на протяжении 15 лет истязали несовершеннолетних в стенах Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» . В то время духовником монастыря являлся скандально известный схимонах Сергий (в миру — Николай Романов), который в настоящий момент лишен сана и по решению суда Екатеринбургской епархии отлучен от Церкви, но отказывается покидать стены обители. Что известно о совсем не богоугодных методах воспитания детей в монастыре — в материале «Известий».

Тянет на две статьи

Как сообщают в Следственном комитете РФ по Свердловской области, уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям — «Истязание» и «Халатность». По предварительным данным, с 2004 по 2019 год на территории женского монастыря некие не установленные пока лица умышленно, «исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних», систематически били и совершали иные насильственные действия в отношении семерых детей .

« Противоправные действия в отношении четверых детей совершались в период проживания несовершеннолетних на территории монастыря без своих законных представителей, что стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения неустановленными должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих обязанностей», — отмечается в заявлении на сайте ведомства.

Систематически били Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыря Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Громко, на всю страну о возможных издевательствах над детьми в стенах Среднеуральского монастыря заговорили этим летом. В июне в обитель приехала съемочная группа, но что-нибудь выяснить у самого отца Сергия не получилось: на журналистов напали мужчины крепкого телосложения — нанесли побои членам съемочной группы, повредили камеру и удалили видеозаписи (позже их удалось восстановить). В июле стало известно, что в РПЦ собирают информацию и свидетельства ненадлежащего обращения с детьми в Среднеуральском монастыре.

«Просим бывших воспитанников, считающих, что в момент нахождения в монастыре к ним применялись недопустимые меры воспитания, обращаться к представителю епархии», — говорилось в сообщении Екатеринбургской епархии. Отмечалось, что епархия гарантирует сохранение тайны информации и, если понадобится, может оказать духовную и психологическую помощь.

«Бить, и бить нещадно»

Еще в 2013 году журналистка Раиса Ильина обратилась на страницах издания «Русский вестник» к министру социальной политики, начальнику ГУВД и прокурору Свердловской области с просьбой проверить информацию о противоправных действиях в стенах монастыря. В этом обращении Ильина сообщала, что отец Сергий был осужден на 13 лет за умышленное убийство, а люди в его «общинах» содержатся «вместе с людьми с темным прошлым, даже под их руководством» .

«Романовым практикуется такой вид наказания: вывоз непослушных детей и подростков в так называемую тайгу, за 40 км по водному пути от села Новосёлово, на месяц-другой под «начало воспитателя, у которого есть «благословение» Романова — бить, и бить нещадно подростков . Сейчас, к примеру, один из таких «воспитателей-экзорцистов» спокойно пребывает в другом монастыре, уходя от уголовного преследования», — отмечала журналистка, но обращение каких-то расследований и санкций тогда не повлекло.

Систематически били Схиигумен Сергий (Романов) в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

А в 2020-м заговорили уже сами подросшие дети, которые до сих пор не могут забыть жизнь в монастыре. Много лет в обители действует неофициальный приют, куда детей отдавали последователи Романова, которые оставались в монастыре, любящие родители, попавшие в сложные жизненные обстоятельства.

« Я даже не заметила, как они пересекли грань дозволенного , — рассказала бывшая воспитанница Христина Самушкина. — Плечистым мужикам отец Сергий Романов давал распоряжение — бить ».

Влететь могло по любому поводу. Например, если девочка ушла на прогулку вместе с мальчиком (били плетеным кабелем) или отправилась купаться без спроса:

«Били и внушали, что папа знает об этом — «можешь ему не жаловаться». Он приезжал, я ничего не говорила. Любила его и ненавидела. Внутри кричала — папа, как ты можешь?! А он ни о чем не подозревал…»

Антон Крыжановский, который прожил в монастыре два года, рассказывал, что наказывали за любое проявление «тебя как личности», поскольку надо было «быть рабом» .

Систематически били Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

« Запрещали заниматься музыкой, играть на музыкальных инструментах, петь песни. За это наказывали: плевки в лицо, пощечины… Это унижение достоинства личности, и неважно, сколько человеку лет — 10, 12, 20, — вспоминал Антон. Особенно тяжело было пережить унижения без поддержки — сказать обратное и успокоить было попросту некому. — Все вокруг говорят, что ты неправильный, ты плохой, бесноватый, урод. Даже своим молчанием люди вокруг подтверждали это и соглашались с этими методами воспитания ».

Антон родился с нетипичным сочетанием хромосом и белков ДНК — внешние половые органы девочки, но матка отсутствует, есть неопустившееся мужское яичко. Родители были уверены, что в монастыре Антону помогут. Там ему выдали юбку, платок, нарекли Анастасией. Отношение было специфическим: отец Сергий называл Антона гермафродитом и говорил, что таких, как он, надо «сжигать, как это делали раньше ».

«Бесы крутят»

Детям, по их же рассказам, внушали, что за пределами монастыря жизни нет: там ад, а ребята непременно станут шлюхами и наркоманами, их собьют машины или они умрут от рака. У каждого у кровати стоял рюкзак с одеждой и сухарями — на случай внезапных гонений на христиан.

Христина рассказывала, как однажды у нее поднялась температура — отец Сергий тогда ответил, что это ее так «бесы крутят», потому что девочка непослушная, так что «молись и кайся». Когда на третьей неделе болезни поднялась температура под 40, подростка все-таки привезли в больницу.

« Ко мне в больницу приехали сестры, а я вышла к ним в бриджах и маечке, потому что, когда они меня отправляли в больницу, у меня не было сменной одежды. Мне говорят: «Ты почему честь монастыря позоришь, ты почему в штанах, где твой платок ?» — вспоминала Христина. Вернувшись после выписки, девочка узнала о том, отец Сергий благословил ее выгнать. Но перед этим, сказали ей монахини, «ты должна сделать 100 поклонов, тебя выпорют, и еще он благословил тебя поставить на горох… »

Вообще, любое нетипичное (с точки зрения монахинь монастыря) поведение считалось бесовскими проделками.

Систематически били Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

« Ребенок играет, температура поднялась у взрослого — это тебя бесы крутят », — рассказывала Дарья Реш. По словам Дарьи, у многих девочек появлялись психологические проблемы: одна начала воровать, с другой происходили постоянные истерики, третья все время кричала и искала маму .

Завтрак обычно заменялся молитвой. Мясо не ели, а во вторник и четверг была положена рыба. По рассказам бывших воспитанников, овощи с огорода, а также масло, сыр, творог и молоко дети почти не видели и все время ходили голодными .

Еще один бывший воспитанник — Дмитрий Сахаров (имя изменено) — рассказывал уральским журналистам, что в его время « в монастыре в ходу были наркотики ». Это была середина 2000-х.

« Мне и моим друзьям было по 14 лет. Мы находили способы достать травку и прочее. Наш воспитатель — монах Иоанн — знал об этом. Когда меня отправили на скит, он уже был там. И однажды предложил попробовать мак », — рассказывал парень. По его словам, схимонах Сергий не мог об этом не знать.

«Ему было известно обо мне и употребляющих со мной ребятах. Был случай, когда мы с одним парнем об....сь настолько, что нас откачивали в больнице. Первая передозировка в моей жизни случилась в монастыре ».

Отлучен, но не сломлен?

Еретик, раскольник, ковид-диссидент, автор изречения о том, что всех россиян хотят посадить в «электронный лагерь Сатаны» — это всё про бывшего схимонаха Сергия. За ложь и клевету епархиальный суд лишил его сначала сана, а затем отлучил от Церкви, и это высшее церковное наказание для мирян.

Официально экс-клирик не имеет доступа ко всем церковным таинствам и живет по сути «как некрещеный человек» . Как отмечал в беседе с журналистами председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло, ничего серьезнее этого быть не может . По его словам, в случае смерти схимонаха Сергия он будет отпет, но «его имя не может возноситься на молитве в храме и записки с его именем не могут приниматься на поминовение в храмах».

Систематически били Фото: РИА Новости/Павел Лисицын ​

Впрочем, пока бывший схимонах Сергий далек от раскаяния и продолжает нарушать церковный запрет. В сентябре бывший клирик провел для своих последователей два крестных хода. Как писали местные СМИ, во время крестного хода вокруг обители в честь праздника Воздвижение животворящего креста Господня одна девушка начала громко ругаться матом и требовать от последователей Сергия «выкинуть икону».

«Девушку подхватили под руки и увели в сторону, а скандальный экс-схимонах многозначительно кивнул в ее сторону», — описывали происходящее журналисты. Не исключено, что в этот момент бывший схиигумен подумал свое коронное: «Бесы крутят».