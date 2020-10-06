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СК возбудил дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре

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Следователи возбудили дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре. Об этом говорится 6 октября в сообщении на сайте Следственного комитета России.

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Дело расследуется по части 2 статьи 117 УК РФ, частью 1 статьи 293 УК РФ («истязание», «халатность»).

Как полагает следствие, в период с 2004 по 2019 год неустановленные на данный момент лица, находясь на территории монастыря, умышленно, исходя из ложного понимания процесса воспитания, причиняли физические и психические страдания детям. Семерых детей били и унижали, отметили в СК.

«Противоправные действия в отношении четверых детей совершались в период проживания несовершеннолетних на территории монастыря без своих законных представителей, что стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения неустановленными должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих обязанностей», — добавили в ведомстве.

В сентябре Свердловский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о назначении лишенному сана и отлученному от церкви основателю Среднеуральского монастыря схимонаху Сергию (Николаю Романову) штрафа в 18 тыс. рублей по делу о возбуждении ненависти.

В конце мая епархиальные власти запретили его в служении из-за призывов не соблюдать карантинный режим. В сентябре лишенный сана схимонах по решению суда Екатеринбургской епархии был отлучен от церкви.

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