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Альтернативный крестный ход экс-схиигумена Сергия собрал около 2 тыс. человек

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Около 2 тыс. человек приняли участие в альтернативном крестном ходе на территории Среднеуральского монастыря в Свердловской области, который провел лишенный сана схимонах Сергий. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил представитель клирика Всеволод Могучев.

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«Крестный ход на территории Среднеуральского женского монастыря собрал, по моим оценкам, от 1,5 до 2 тыс. человек», — сказал Могучев в разговоре с «РИА Новости».

Он отметил, что Сергий решил провести крестный ход вокруг монастыря, чтобы избежать провокаций. Среди присоединившихся к мероприятию были, в частности, хоккеист клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и участник команды «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

Свердловские власти, Екатеринбургская епархия и Роспотребнадзор на данный момент не прокомментировали проведение крестного хода.

Царский крестный ход проводится в Екатеринбурге в годовщину гибели императора Николая II. Участники шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Движение колонны начинается от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной яме.

В середине июня Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления настоятельницу и пригласив казаков для охраны территории.

В начале июля суд Екатеринбургской епархии принял решение лишить священного сана схиигумена Сергия.

В Русской православной церкви охарактеризовали Сергия «косноязычным человеком» с безумным набором слов, который берет своей эмоциональностью.

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