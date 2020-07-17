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В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.

Крестный ход начался от Храма на Крови, где была отслужена Божественная литургия, и завершился у монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Верующие преодолели путь в почти 20 км.

Всем пришедшим верующим были розданы маски и антисептики.

В шествии приняли участие тысячи человек, в том числе зампредседателя Общества развития русского исторического просвещения Леонид Решетников, публицист и историк, биограф Николая II Петр Мультатули, старший священник Храма на Крови протоиерей Максим Миняйло.

«Это расправа с последним легитимным правителем России, расправа с исторической Россией. Поэтому мы всегда здесь в эти дни и всегда будем отмечать этот день независимо от того, какая ситуация складывается в стране», — отметил Решетников.

Царский крестный ход проходит ежегодно.

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