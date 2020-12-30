Монастырская вина: какое наказание грозит бывшему схиигумену Сергию
Бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) грозит до шести лет заключения, хотя не исключено, что наказание окажется условным, сообщили «Известиям» юристы. Сейчас ему предъявлено обвинение по трем статьям УК, в том числе «Склонение к самоубийству». Во вторник, 29 декабря, Басманный суд принял решение арестовать Сергия на два месяца. Лишенного сана священника задержали рано утром в Среднеуральском женском монастыре и доставили в Москву. Известность бывший схиигумен получил после резкой критики ограничений, введенных церковью во время пандемии. Его отлучили от РПЦ, но он продолжал богослужения. По словам источника «Известий», знакомого с ситуацией, в монастыре остаются 200 обитателей. Какая их часть — убежденные адепты экс-священника, неизвестно. Представители Екатеринбургской епархии не смогли во вторник попасть на территорию монастыря.
«Он многих обманул»
Бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), фактически захватившего Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, в ночь на 29 декабря задержал спецназ. Утром на самолете он был отправлен в Москву.
Предположительно, причиной задержания стал размещенный на YouTube видеоролик с проповедью. На ней Романов спрашивал у прихожан, среди которых были и несовершеннолетние, готовы ли они умереть за Россию.
Кроме того, СКР по Свердловской области с начала октября расследует в отношении неустановленных лиц дело по факту истязания детей в Среднеуральском монастыре.
Романову предъявили обвинения по ч. 3 ст. 110.1 («Склонение к самоубийству несовершеннолетнего»), ч. 3 ст. 148 («Нарушение права на вероисповедание») и ст. 330 («Самоуправство»). Во вторник вечером Басманный суд Москвы принял решение арестовать его на два месяца.
— Возможное наказание по совокупности этих статей не соответствует тем деяниям, которыми занимался Сергий, а именно обману людей, — сказал «Известиям» заслуженный юрист России Иван Соловьев. — Все вместе эти статьи тянут не более чем на 5–6 лет лишения свободы. Если защита убедит его признать вину, пойти на досудебное соглашение, срок может быть вообще условным.
Весной в интернете начали распространяться ролики, где священник отрицал опасность коронавируса, ругал РПЦ и власть за закрытие храмов на карантин и призывал граждан отказаться от мер безопасности. В конце мая 2020-го Романову запретили проводить службы.
В июле церковный суд Екатеринбургской епархии лишил отца Сергия сана и обязал покинуть Среднеуральский женский монастырь, духовником которого он являлся. Но Николай Романов захватил монастырь и продолжил богослужения. В сентябре его отлучили от церкви.
— Он многих обманул, подорвал веру людей. Сергий был ранее судим за убийство, это долго скрывалось. Да, судимость погашена, он свой срок отбыл. При этом очевидно, что склонность к противоправному поведению у этого человека есть, — отметил Иван Соловьев.
По его словам, суд может учесть преклонный возраст обвиняемого, не исключено и появление авторитетных порученцев.
Неприступный монастырь
Представители Екатеринбургской епархии во вторник прибыли в Среднеуральский женский монастырь, чтобы наладить диалог с насельниками монастыря. Пока этого сделать не удалось. На территорию священнослужителей не пустили.
— Произошедшее для нас столь же неожиданно, как и для всех. Мы прибыли с желанием оказать помощь. Находящиеся в монастыре нуждаются в поддержке. Надеемся, что голос церкви будет услышан. Но пока мы не можем сказать, что цель достигнута, — рассказал «Известиям» руководитель административного секретариата Екатеринбургской епархии, иеромонах Аркадий (Логинов), который побывал во вторник в монастыре в составе делегации Екатеринбургской епархии.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что в Среднеуральском монастыре проживает порядка 200 человек.
— Надеемся, в монастыре будет восстановлен канонический порядок, вернется настоятельница, которая была изгнана Сергием, и жизнь там войдет в нормальное русло, — отметил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. — Вопреки призывам церкви переосмыслить свое поведение, в том числе в соцсетях, Сергий делал всё более радикальные заявления. Что и привело к отлучению от РПЦ. Но и это не прекратило его практику, все более напоминающую деятельность тоталитарной секты.
От также выразил сожаление, что ситуация зашла столь далеко.