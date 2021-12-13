Число пострадавших при взрыве на территории монастыря в Серпухове выросло до 12

Количество пострадавших при взрыве на территории женского монастыря в Серпухове выросло до 12. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает источник ТАСС в экстренных службах.

«Количество пострадавших выросло до 12 человек, все они подростки. Один из них — 15-летний — госпитализирован в тяжелом состоянии», — сказал источник.

Ранее сообщалось о семи пострадавших. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что пострадавшим детям помогают врачи, их жизни ничего не угрожает. По его словам, на месте сейчас находится прокурор области.

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской ранее в этот день. По данным ГУ МВД Подмосковья, взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По неподтвержденной информации, он погиб.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ на территории монастыря в Серпухове. На месте происшествия продолжает работу следственно-криминалистическая группа.