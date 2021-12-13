Губернатор Московской области прокомментировал взрыв в монастыре в Серпухове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал в своем Telegram-канале взрыв в женском монастыре в Серпухове, который произошел в понедельник, 13 декабря.

«Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает. На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование», — написал он.

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской ранее в этот день. По данным ГУ МВД Подмосковья, взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По информации «Известий», он погиб.

По уточненным сведениям, в результате пострадали семь человек, в том числе мальчик 15 лет, который получил рваные раны и ожоги.

Сообщалось, что причиной подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре. Как рассказал источник ТАСС, молодого человека отправят на психиатрическую экспертизу для проверки вменяемости.

В данный момент в Следственном комитете решается вопрос о возбуждении уголовного дела.