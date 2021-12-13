Семь человек пострадали в результате взрыва на территории монастыря в Серпухове

В результате взрыва на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове пострадали семь человек. Об этом 13 декабря сообщил источник «Известий».

Самодельное взрывное устройство сработало около восьми утра. По данным РЕН ТВ, взрыв устроил 18-летний воспитанник, он погиб.

Подробности выясняются. На место выехал прокурор Московской области. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 14 мая, сообщалось, что жителя Крыма отправили под домашний арест за ложное сообщение о подготовке теракта в одной из школ республики. За два дня до этого в отношении крымчанина было возбуждено уголовное дело.

Вечером 11 мая мужчина разместил в общедоступном поселковом сообществе новость о готовящемся террористическом акте в местной школе. В ходе проверки данная информация не подтвердилась, а сам фигурант уголовного дела заявил, что таким образом хотел «проверить работу спецслужб».

В ходе обысков у мужчины изъяли компьютерную технику и электронные носители, с помощью которых он выходил в соцсети. Следователи также изучали его переписку с другими пользователями. Предметов, указывающих на планирование совершения им теракта, обнаружено не было.

Сообщение об угрозах взрыва учебного заведения появилось после того, как в гимназии № 175 города Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь по учащимся. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. Пострадали 23 человека. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ, позже он был арестован, свою вину в преступлении признал.