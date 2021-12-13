Источник назвал причину подрыва СВУ в монастыре в Серпухове

Причиной подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в женском монастыре в Серпухове стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил источник ТАСС.

«По предварительной информации, причиной стал конфликт, который когда-то был у выпускника этой гимназии с другими воспитанниками и учителями. Возможно, таким образом он решил отомстить. Действительно ли там был конфликт, будет установлено в ходе следствия», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, молодого человека отправят на психиатрическую экспертизу для проверки вменяемости.

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской ранее в этот день. По данным ГУ МВД Подмосковья, взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии.

По уточненным сведениям, в результате взрыва пострадали семь человек, в том числе мальчик 15 лет, который получил рваные раны и ожоги.

На место выехали прокурор Московской области и следователи. В Следственном комитете решается вопрос о возбуждении уголовного дела.