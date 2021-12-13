СК РФ возбудил дело после взрыва в монастыре в Серпухове

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ на территории монастыря в Серпухове, в Московской области. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии в монастыре, возбужденного региональным следственным управлением по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, к совершению преступлений причастен бывший ученик православной приходской школы. На месте происшествия продолжает работу следственно-криминалистическая группа. Число пострадавших уточняется.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской ранее в этот день. По данным ГУ МВД Подмосковья, взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По информации «Известий», он погиб.

По уточненным сведениям, в результате пострадали семь человек, в том числе мальчик 15 лет, который получил рваные раны и ожоги.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает. По его словам, на месте сейчас находится прокурор области.

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