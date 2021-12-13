Жительница Серпухова рассказала подробности о взрыве в монастыре

Жительница Серпухова в понедельник, 13 декабря, рассказала о взрыве в гимназии при женском монастыре в Серпухове.

«Я слышала взрыв. В 08:10, может быть, в 08:15 — так, что не похоже на выхлоп машины. Удар машины, не похоже. Я вышла на балкон, посмотрела — <…> ремонтируют. Ну, думаю, может, там что-то упало. Тут мне дочь звонит, говорит: «Мам, беги, там Н.! [родственник Ирины]». Я руки в ноги — и прибежала», — сообщила женщина РЕН ТВ.

Она отметила, что напавший на монастырь — «хороший парень, тихий», а также не особо общительный.

«С чего ему в голову стукнуло взрывать, я тут тоже не могу сказать. Я вообще этого не понимаю», — сказала женщина.

Гимбицкая пояснила, что напавший вошел в одну дверь, и произошел взрыв там, а выволокли его уже через вторую дверь.

Она добавила также, что монастырь охраняла пожилая женщина.

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской ранее в этот день. По данным ГУ МВД Подмосковья, взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По неподтвержденной информации, он погиб.

Как стало известно РЕН ТВ, молодой человек говорил своему отцу, что собирал петарды якобы на Новый год. По данным телеканала, родители юноши в разводе, он жил попеременно с матерью и отцом. У молодого человека есть также отчим.

Кроме того, выяснилось, что молодой человек раньше занимался спортом и выступал на соревнованиях по уличному воркауту.

В результате взрыва пострадали 12 подростков. Один из них — 15-летний мальчик — был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ на территории монастыря в Серпухове. На месте происшествия продолжает работу следственно-криминалистическая группа.