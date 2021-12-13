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Очевидец рассказал о взрыве в монастыре в Серпухове

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Житель Серпухова 13 декабря рассказал о взрыве в гимназии при женском монастыре в Серпухове. По словам мужчины, сначала ему показалось, что хлопок произошел в котельной.

«Часов в восемь где-то. Я потом уже в окно выглянул, услышал сирены. Понял, что не просто так едут. Дыма, пожара не было. Узнал всё у охранника из первых уст», — сообщил он в разговоре с корреспондентом «Известий».

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской ранее в этот день. По данным ГУ МВД Подмосковья, взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии.

По информации «Известий», молодой человек говорил своему отцу, что собирал петарды якобы на Новый год. По данным телеканала, родители юноши в разводе, он жил попеременно с матерью и отцом. У молодого человека есть также отчим.

Кроме того, выяснилось, что молодой человек раньше занимался спортом и выступал на соревнованиях по уличному воркауту. Его тренер Фил Савостин рассказал РЕН ТВ, что юноша дважды завоевывал призовые места. Тренер также поделился, что на занятия его привела бабушка, у парня не было друзей, но в коллективе он вел себя спокойно. Юноша бросил занятия в конце 2018 года из-за переезда от бабушки к матери.

По словам Савостина, молодой человек, помимо прочего, страдал от тяжелого заболевания.

«У него были проблемы со здоровьем — какое-то заболевание щитовидной железы, она у него была полностью удалена. Он постоянно проходил обследование», — пояснил тренер.

По последним данным, число пострадавших в результате происшествия возросло до 12, все они подростки. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что пострадавшим детям помогают врачи, их жизни ничего не угрожает. По его словам, на месте сейчас находится прокурор области.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.

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