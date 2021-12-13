Васильев сообщил о предстоящей доработке законопроекта о QR-кодах на транспорте

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев 13 декабря сообщил, что законопроект об использовании QR-кодов о вакцинации от COVID-19 на транспорте будет дорабатываться.

«…он (законопроект) будет дорабатываться с учетом того, что у нас очень большая страна, и если представить центральную часть России и транспорт, куда тебя не пустят, то представим себе удаленные регионы, где не каждую неделю летают вертолеты или легкомоторный самолет или еще какой-то транспорт», — сказал Васильев по итогам заседания фракции с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По его словам, единороссы намерены вместе с кабмином доработать документ ко второму чтению.

Ранее, в понедельник, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что законопроект о введении системы QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах нельзя принимать в спешке, поэтому работа над ним продолжается. По его словам, «вопросов по-прежнему много».

12 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на поездах дальнего следования и авиарейсах. По его словам, это «результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

9 декабря президент РФ Владимир Путин сказал, что законопроект о QR-кодах в общественных местах и на некоторых видах транспорта носит рамочный характер и должен быть проработан в том числе с регионами. По словам главы государства, до введения QR-кодов на транспорте следует убедиться в готовности к этому всей системы.

7 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос введения QR-кодов о вакцинации от COVID-19 достаточно сложный, наличие разных мнений у регионов на данную тему является частью рабочего процесса. Он указал, что все нюансы, в том числе потенциальные риски, рассмотрят эксперты.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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