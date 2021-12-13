Спасатели начали подъем тела последнего погибшего на шахте «Листвяжная»
Спасатели ВГМЧС России поднимают тело последнего погибшего на шахте «Листвяжная», сообщил 13 декабря губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
«Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте «Листвяжная», — написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Таким образом, найдены тела 51 человека.
9 декабря сообщалось, что местоположение тела последнего шахтера остается неизвестным. Кроме того, тогда подчеркивалось, что на шахте продолжаются работы по откачке воды, а также осуществляется мониторинг газовой обстановки.
Днем ранее спасателям удалось вытащить на поверхность тело предпоследнего горняка.
ЧП на шахте случилось утром 25 ноября. По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.
2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля руководства. Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил глава государства.