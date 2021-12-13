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Спасатели начали подъем тела последнего погибшего на шахте «Листвяжная»

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Спасатели ВГМЧС России поднимают тело последнего погибшего на шахте «Листвяжная», сообщил 13 декабря губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

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«Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте «Листвяжная», — написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Таким образом, найдены тела 51 человека.

9 декабря сообщалось, что местоположение тела последнего шахтера остается неизвестным. Кроме того, тогда подчеркивалось, что на шахте продолжаются работы по откачке воды, а также осуществляется мониторинг газовой обстановки.

Днем ранее спасателям удалось вытащить на поверхность тело предпоследнего горняка.

ЧП на шахте случилось утром 25 ноября. По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля руководства. Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил глава государства.

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