Тело еще одного погибшего подняли из шахты «Листвяжная»

Тело еще одного погибшего спасатели подняли из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. На данный момент продолжаются поиски еще одного шахтера, сообщили 8 декабря в МЧС России.

«Отделениями ВГСЧ МЧС России поднято на поверхность тело еще одного человека из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Продолжаются поиски еще одного шахтера», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Днем ранее спасатели подняли на поверхность тела 13 человек из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области.

Трагедия на шахте случилась утром 25 ноября. По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля руководства.