Прямой эфир
Мир
Судно «Академик Иоффе» направилось в РФ после снятия ареста в Дании
Экономика
Более 50% россиян столкнулись с зарплатным рабством
Экономика
В даркнете предлагают купить 51 тыс. номеров клиентов БКС
Экономика
Россияне стали вдвое больше есть сладкого
Армия
В России создаются аэромобильные подразделения на багги
Общество
В квартире и машине подозреваемого в стрельбе в МФЦ прошли обыски
Экономика
В России планируют строить школы и детсады из дерева
Экономика
Каникулы для заемщиков с потребкредитами хотят сделать постоянными
Наука
«Омикрон» может вызывать пневмонию в разы быстрее других вариантов
Общество
В Москве задержан начальник уголовного розыска ОВД «Гольяново»
Сюжет:

Тело еще одного погибшего подняли из шахты «Листвяжная»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тело еще одного погибшего спасатели подняли из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. На данный момент продолжаются поиски еще одного шахтера, сообщили 8 декабря в МЧС России.

Во глубине кузбасских руд: из-за чего в шахтах продолжают гибнуть горняки
Последний инцидент в Кемеровской области стоил жизни троим рабочим

«Отделениями ВГСЧ МЧС России поднято на поверхность тело еще одного человека из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Продолжаются поиски еще одного шахтера», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Днем ранее спасатели подняли на поверхность тела 13 человек из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области.

Трагедия на шахте случилась утром 25 ноября. По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля руководства.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021