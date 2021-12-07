Тела еще 13 погибших в аварии на шахте «Листвяжной» подняли на поверхность

Отделениями ВГСЧ МЧС России подняты на поверхность тела еще 13 человек из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Продолжаются поиски двух шахтеров. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе МЧС.

«Подняты на поверхность тела еще 13 человек из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Продолжаются поиски еще двух шахтеров», — говорится в сообщении.

ЧП на шахте случилось утром 25 ноября. По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля руководства. Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил глава государства.

5 декабря губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что десять пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» находятся на стационарном лечении. Один в состоянии средней степени тяжести, девять — в удовлетворительном.