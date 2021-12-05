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Цивилев рассказал о состоянии пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная»

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Десять пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» находятся на стационарном лечении. Об этом 5 декабря сообщил в Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Всего на 12:00 (08:00 мск) 5 декабря на стационарном лечении находятся 10 человек. Один в состоянии средней степени тяжести, 9 — в удовлетворительном. 96 человек лечатся амбулаторно», — говорится в сообщении.

Цивилев также рассказал со ссылкой на генерального директора ФГУП ВГСЧ МЧС России Николая Медведева, что для контроля состояния здоровья были госпитализированы семь горноспасателей, занимавшихся поиском погибших. Диагноз — токсическое действие окиси углерода легкой степени. Их вскоре выпишут.

ЧП на шахте произошло утром 25 ноября. По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Число пострадавших возросло до 106.

Накануне из шахты подняли тела двух погибших горняков. Всего на сегодняшний день на поверхность извлечено 14 тел и установлено местонахождение 12.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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