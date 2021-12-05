Число пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» возросло до 106

Число пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 106 человек, об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

«Госпитализированы семь горноспасателей, которые поднимали из шахты тела. Диагноз — «токсическое действие окиси углерода легкой степени», — отметил источник.

Накануне из шахты подняли тела еще двух погибших горняков. Всего на сегодняшний на поверхность извлечено 14 тел и установлено местонахождение 12. Поиск оставшихся под завалами шахтеров продолжается.

2 декабря врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что спасатели круглосуточно будут вести работы по поиску и подъему тел погибших в результате аварии на «Листвяжной».

ЧП на шахте случилось утром 25 ноября. По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.