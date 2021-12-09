МЧС еще не обнаружило тело последнего погибшего в шахте «Листвяжная»

Местоположение тела последнего шахтера, погибшего в «Листвяжной», остается неизвестным, заявили в четверг, 9 декабря, в МЧС России.

«Горноспасатели ВГСЧ МЧС России проводят повторное обследование горных выработок шахты «Листвяжная». Неизвестным остается местонахождение одного погибшего шахтера», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Обследование спасатели проводят с использованием гидрокостюмов. Продолжаются работы по откачке воды, также осуществляется мониторинг газовой обстановки в шахте.

Днем ранее сообщалось, что спасателям удалось вытащить на поверхность тело предпоследнего горняка. При этом отмечалось, что в шахте остается тело еще одного погибшего.

ЧП на шахте случилось утром 25 ноября. По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Число пострадавших возросло до 106.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля руководства. Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил глава государства.