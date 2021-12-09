Прямой эфир
Общество
В Москву и Подмосковье пришли январские морозы
Интернет
В МВД подготовили проект о блокировке сайтов финансовых пирамид
Общество
У главы ставропольского ГИБДД Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости
Общество
Стоимость арестованного имущества коррупционеров впервые превысила ущерб
Мир
Посол Украины призвал канцлера ФРГ устроить «холодный душ» России
Общество
МВД захотело получать банковскую информацию для доследственных проверок
Мир
Кулеба заявил о готовности Украины пойти на уступки в отношениях с РФ
Спорт
Пекин выразил Канаде протест из-за дипломатического бойкота Олимпиады
Общество
Генпрокуратура РФ предложила добавить в законы термин «криптовалюта»
Общество
МЧС еще не обнаружило тело последнего погибшего в шахте «Листвяжная»
Сюжет:

МЧС еще не обнаружило тело последнего погибшего в шахте «Листвяжная»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Местоположение тела последнего шахтера, погибшего в «Листвяжной», остается неизвестным, заявили в четверг, 9 декабря, в МЧС России.

Копейка уголь бережет: поможет ли ЧП на Кузбассе сохранить жизнь горняков
Условия оплаты труда нарушаются на многих шахтах России, отмечают эксперты

«Горноспасатели ВГСЧ МЧС России проводят повторное обследование горных выработок шахты «Листвяжная». Неизвестным остается местонахождение одного погибшего шахтера», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Обследование спасатели проводят с использованием гидрокостюмов. Продолжаются работы по откачке воды, также осуществляется мониторинг газовой обстановки в шахте.

Днем ранее сообщалось, что спасателям удалось вытащить на поверхность тело предпоследнего горняка. При этом отмечалось, что в шахте остается тело еще одного погибшего.

ЧП на шахте случилось утром 25 ноября. По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Число пострадавших возросло до 106.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля руководства. Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил глава государства.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021