Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против «Омикрона»

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против нового штамма коронавируса «Омикрон», рассказал директор центра Александр Гинцбург.

«Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину («Спутник V», — Ред.) пока нет», — приводит его слова «РИА Новости» 11 декабря.

10 декабря Гинцбург заявил, что специалисты Центра Гамалеи выделили образец штамма коронавируса «Омикрон» из организмов двоих заразившихся россиян.

При этом он уточнил, что пока рано менять российскую вакцину «Спутник V» под новую мутацию, поскольку сначала важно изучить эффективность существующего препарата перед «Омикрон»-штаммом.

9 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи изучает «Омикрон» и уже через две недели сделает по нему окончательные выводы.

В свою очередь, генеральный директор центра разработки вакцины «Вектор» Ринат Максютов заявил, что вакцина «ЭпиВакКорона» будет эффективна против нового штамма коронавируса — «Омикрон». По его словам, в начале недели в центре «Вектор» были отсеквенированы геномы нового штамма, что позволяет в ближайшее время приступить к его изучению.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшей первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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