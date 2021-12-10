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В Дубне построят крупнейший в РФ завод по производству вычислительной техники

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В подмосковной Дубне началось строительство крупнейшего в России завода по производству вычислительной техники полного цикла Yadro Fab Dubnа.

В пятницу, 10 декабря, был заложен камень и дан старт строительству предприятия, которое должно заработать в 2023 году.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что новое производство даст около 600 рабочих мест.

«Важно, что высокотехнологичные производства размещаются именно в Подмосковье — большие цели всегда решаются на местах. Мы активно поддерживаем инвесторов, решивших локализовать свое производство на территории области. ОЭЗ «Дубна» — уникальная площадка технико-внедренческого типа в России», — приводит слова губернатора телеканал «360».

В пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки сообщили, что ООО «Ядро Фаб Дубна» увеличило объем инвестиций в свой проект до 2,9 млрд рублей. Общая площадь производственного комплекса, предполагаемого к строительству на территории ОЭЗ, увеличена до 20 тыс. кв. м.

Как отметил зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин, после запуска предприятия «картина с производством российского железа поменяется».

«Серверы, системы хранения данных, производство печатных плат — цифры поменяются радикально, как и доля российских производителей на рынке», — подчеркнул Духин.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев назвал завод уникальным и амбициозным проектом. По его словам, завод будет производить персональную электронику, отвечающую всем международным стандартам.

Yadro является группой российских технологических компаний, которая занимается разработкой современных инновационных решений в сфере производства печатных плат, а также продукции на их основе. Строящийся завод объединит весь цикл производств — от печати плат, монтажа компонентов и производства корпусов до сборки и тестирования продуктов.

Всего в ОЭЗ «Дубна» в настоящее время работает 169 организаций.

В марте 2021 года суперкомпьютерный кластер Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне предоставлен Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для обработки данных о COVID-19.

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