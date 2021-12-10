Нутрициолог рассказала о полезных свойствах свеклы

Свекла является необходимым элементом рациона практически каждого человека. Этот продукт сохраняет свои полезные свойства в любом виде — будь то салат из сырого корнеплода или борщ. Об этом 10 декабря рассказала руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ксения Борода.

По ее словам, сырая свекла богата множеством веществ, благотворно влияющих на здоровье человека, например бетанином, йодом и клетчаткой.

Кроме того, этот продукт повышает кислотность желудочного сока, улучшает усвоение белка и В12, железа, магния, очищает кровь, восстанавливает функции печени, балансирует обменные процессы.

«Свекла также улучшает состояние капилляров, укрепляет стенки сосудов, понижает артериальное давление и нормализует стул. Бетаин, входящий в состав сырой свеклы, помогает бороться с остеопорозом, болезнью Альцгеймера, атеросклерозом, патологиями сердца, анемией, мастопатией, тромбофлебитом. Пигмент бетацианин, который придает свекле характерный темно-красный окрас, — это мощный антиоксидант», — рассказала Борода агентству «Прайм».

Однако не стоит часто употреблять корнеплод людям с заболеваниями ЖКТ в острой стадии, гастритом с повышенной кислотностью, склонностью к диарее, сахарным диабетом и с мочекаменной болезнью.

29 ноября стало известно, что свекла является суперпродуктом, способным предотвратить повышение артериального давления до опасно высокого уровня.

27 апреля врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала о преимуществах употребления свекольного сока.

По словам специалиста, в 2008 году ученые выяснили, что употребление стакана свекольного сока (250 мл) в день снижало давление у пациентов с предгипертонией (АД = 130–140/85–90 мм рт. ст.). Кроме того, такой сок делал сосуды более эластичными, а также ослаблял воспалительный компонент. В этой связи тормозилось дальнейшее развитие гипертонии и атеросклероза.