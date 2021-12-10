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Нутрициолог рассказала о полезных свойствах свеклы

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Свекла является необходимым элементом рациона практически каждого человека. Этот продукт сохраняет свои полезные свойства в любом виде — будь то салат из сырого корнеплода или борщ. Об этом 10 декабря рассказала руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ксения Борода.

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По ее словам, сырая свекла богата множеством веществ, благотворно влияющих на здоровье человека, например бетанином, йодом и клетчаткой.

Кроме того, этот продукт повышает кислотность желудочного сока, улучшает усвоение белка и В12, железа, магния, очищает кровь, восстанавливает функции печени, балансирует обменные процессы.

«Свекла также улучшает состояние капилляров, укрепляет стенки сосудов, понижает артериальное давление и нормализует стул. Бетаин, входящий в состав сырой свеклы, помогает бороться с остеопорозом, болезнью Альцгеймера, атеросклерозом, патологиями сердца, анемией, мастопатией, тромбофлебитом. Пигмент бетацианин, который придает свекле характерный темно-красный окрас, — это мощный антиоксидант», — рассказала Борода агентству «Прайм».

Однако не стоит часто употреблять корнеплод людям с заболеваниями ЖКТ в острой стадии, гастритом с повышенной кислотностью, склонностью к диарее, сахарным диабетом и с мочекаменной болезнью.

29 ноября стало известно, что свекла является суперпродуктом, способным предотвратить повышение артериального давления до опасно высокого уровня.

27 апреля врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала о преимуществах употребления свекольного сока.

По словам специалиста, в 2008 году ученые выяснили, что употребление стакана свекольного сока (250 мл) в день снижало давление у пациентов с предгипертонией (АД = 130–140/85–90 мм рт. ст.). Кроме того, такой сок делал сосуды более эластичными, а также ослаблял воспалительный компонент. В этой связи тормозилось дальнейшее развитие гипертонии и атеросклероза.

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