Эксперты назвали приводящие к авариям ошибки водителей

Эксперты сервисов «СберУслуги» и «СберАвто» рассказали о самых распространенных ошибках водителей в зимний период, которые могут привести к аварии.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 10 декабря, самое главное на дороге зимой — соблюдение дистанции. Чем больше дистанция от впереди идущего автомобиля, тем меньше шанс аварии.

Кроме того, причиной аварии может стать резкое торможение. Нужно помнить, что зимой дорога скользкая, а значит и тормозной путь будет длиннее, поэтому тормозить необходимо заранее.

Также зимой все маневры водителя должны быть плавными. Любое резкое торможение, ускорение или поворот руля может привести к заносу. Чтобы любой поворот руля был плавным, нужно держать его двумя руками. При этом необходимо соблюдать скоростной режим. В скользкую погоду скорость должна быть разумной.

Зимой многие водители пренебрегают мойкой авто и даже его полной очисткой от снега перед началом поездки, в связи с чем провоцируют возникновение аварийных ситуаций на дороге. Некоторые автолюбители чистят лишь стекла и зеркала своих авто, забывая про крышу, а это чревато тем, что при выезде на трассу и разгоне снег с нее полетит прямо в лобовое стекло позади идущего автомобиля. Кроме того, грязные фары светят гораздо хуже, а в темное время это особенно опасно.

Привести к аварии на зимней дороге может также несвоевременная замена летних шин на зимние. Отмечается, что летние шины перестают правильно работать уже при +7 градусах.

9 декабря сообщалось, что в Москве за 11 месяцев 2022 года зарегистрировано 7732 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). В них погибли 323 человека и еще 8767 пострадали.

В этом году преобладающими видами дорожных аварий являются столкновения и наезды на пешеходов. Так, самыми частыми причинами гибели и причинения вреда здоровью людей в ДТП стали несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушение правил перестроения.