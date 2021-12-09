В ГИБДД назвали основные причины ДТП в Москве

В Москве за 11 месяцев 2022 года зарегистрировано 7732 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). В них погибли 323 человека и еще 8767 пострадали. Об этом 9 декабря сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что в этом году преобладающими видами дорожных аварий являются столкновения и наезды на пешеходов. Так, самыми частыми причинами гибели и причинения вреда здоровью людей в ДТП стали несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушение правил перестроения.

В столичной Госавтоинспекции отметили, что безопасность на дорогах зависит в первую очередь от самих участников дорожного движения и их правильных действий.

8 декабря ГИБДД опубликовала новогоднюю памятку для водителей. В ней перечислены санкции за различные нарушения правил дорожного движения.

В памятке говорится, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от прохождения медосвидетельствования нарушителя ждет штраф (30 тыс. рублей) и лишение права управления от 1,5 до 2 лет. За управление автомобилем в состоянии опьянения, не имея прав для водителя, предусмотрен административный арест от 10 до 15 суток и штраф 30 тыс. рублей. В случае передачи права управления своим автомобилем лицу в нетрезвом состоянии предусмотрены штраф размером 30 тыс. рублей и лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет.