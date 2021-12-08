ГИБДД опубликовала новогоднюю памятку со штрафами для водителей

Столичная Госавтоинспекция опубликовала 8 декабря в своем официальном Telegram-канале новогоднюю памятку для водителей. В ней перечислены санкции за различные нарушения правил дорожного движения.

«Впереди новогодние праздники. Признавайтесь, уже слышите запах хвои и мандаринок? А запах корпоративов? И он несовместим с вождением автомобиля», — говорится в сообщении.

В памятке говорится, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от прохождения медосвидетельствования нарушителя ждет штраф — 30 тыс. рублей и лишение права управления от 1,5 до 2 лет.

За управление автомобилем в состоянии опьянения, не имея прав для водителя, предусмотрен административный арест от 10 до 15 суток и штраф 30 тыс. рублей.

В случае передачи права управления своим автомобилем лицу в нетрезвом состоянии предусмотрены штраф размером 30 тыс. рублей и лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что за управление авто пьяным, будучи лишенным прав за нетрезвое вождение, предусмотрена судимость.

12 октября российская Госавтоинспекция дала определение термину «агрессивное вождение». Так, по данным ведомства, агрессивное вождение — это сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения.