Прямой эфир
Общество
Росавиация рекомендовала запретить полеты при наличии на самолетах снега
Общество
Google назвал причину блокировки YouTube-канала Шукшиной
Авто
ГИБДД опубликовала новогоднюю памятку со штрафами для водителей
Мир
Самую большую рождественскую ель в мире зажгли в Италии
Мир
Путин назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО
Общество
Собянин встретился с сотрудниками подвергшегося нападению МФЦ
Экономика
В Молдавии заявили о ежедневных переводах денег «Газпрому» в счет долга
Общество
Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
Мир
Байден объявил о намерении изучить вопрос о гарантиях безопасности РФ
Политика
Шушкевич раскрыл подробности принятия решения о роспуске СССР

ГИБДД опубликовала новогоднюю памятку со штрафами для водителей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичная Госавтоинспекция опубликовала 8 декабря в своем официальном Telegram-канале новогоднюю памятку для водителей. В ней перечислены санкции за различные нарушения правил дорожного движения.

Найдутся все: ГИБДД вооружилась технологиями против лихачей
Коптеры, мобильные приложения и ноутбуки помогают предотвратить трагедии и найти виновных

«Впереди новогодние праздники. Признавайтесь, уже слышите запах хвои и мандаринок? А запах корпоративов? И он несовместим с вождением автомобиля», — говорится в сообщении.

В памятке говорится, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от прохождения медосвидетельствования нарушителя ждет штраф — 30 тыс. рублей и лишение права управления от 1,5 до 2 лет.

За управление автомобилем в состоянии опьянения, не имея прав для водителя, предусмотрен административный арест от 10 до 15 суток и штраф 30 тыс. рублей.

В случае передачи права управления своим автомобилем лицу в нетрезвом состоянии предусмотрены штраф размером 30 тыс. рублей и лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что за управление авто пьяным, будучи лишенным прав за нетрезвое вождение, предусмотрена судимость.

12 октября российская Госавтоинспекция дала определение термину «агрессивное вождение». Так, по данным ведомства, агрессивное вождение — это сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021