Человек погиб в ДТП с автобусом в Нижегородской области

В Нижегородской области один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщил РЕН ТВ.

Авария произошла ранее в этот день в Ардатовском районе недалеко от поселка Идеал. На дороге Ардатов–Арзамас столкнулись автобус ПАЗ, перевозивший рабочих, и грузовик «КамАЗ». Один человек погиб, еще девять пострадали. Всего в автобусе находились 23 пассажира.

Смертельные травмы в результате ДТП получил водитель автобуса. Еще семь человек пострадали. В региональном Минздраве заявили, что пострадавших доставили в больницу в Арзамасе. Как пишет «РИА Новости», у троих пострадавших состояние средней степени тяжести.

Как отмечает телеканал «Звезда», в ликвидации аварии задействовали шесть человек и две единицы техники.

Ранее 9 декабря две женщины погибли в результате столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками на федеральной автодороге Тюмень–Ханты-Мансийск в Тюменской области. В больницу доставлена 14-летняя девочка.