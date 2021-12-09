Путин прокомментировал рост числа утечек персональных данных

Утечек персональных данных россиян слишком много, необходимо принять меры для обеспечения прав граждан. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам российского лидера, работа в данном направлении уже ведется правительством страны.

«Считаю, что мы должны самым внимательным образом посмотреть, как нужно организовывать эту работу, но без технологий искусственного интеллекта, которые связаны с тем, чтобы использовать большие данные, в том числе и персональные данные, двигаться совершенно невозможно, но угроза совершенно очевидно существует с точки зрения обеспечения прав граждан», — отметил Путин.

Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что совет обеспокоен недостаточной ответственностью для лиц, допускающих утечки личных данных граждан. Путин также сказал, что разделяет позицию Фадеева.

«Не секрет, что сейчас в интернете на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан, а также распространение противоправного контента, в том числе затрагивающего интересы детей», —добавил он.

Необходимо изучить возможности для разработки дополнительных мер регулирования в данной сфере, уточнил глава государства. По его словам, также следует «навести порядок» в вопросе слежке за россиянами, которую ведут интернет-платформы.

Защита граждан от мошеннических схем — один из ключевых приоритетов в работе властей, подчеркнул глава государства. Деятельность СПЧ, направленная на внесение поправок в закон о деятельности кредитно-потребительских кооперативов позволила запретить выдачу кредитов под залог единственного жилья и предотвратить реализацию мошеннических схем, сказал президент.

В рамках выступления на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» 30 ноября Путин потребовал определить модель по защите персональной информации.

Также он обратил внимание на то, что цифровая трансформация должна дать «серьезный эффект» для развития национальной экономики, повышения производительности труда и доходов россиян.

Ранее, 11 июня, Путин подписал закон об увеличении штрафов до 50 тыс. рублей за разглашение персональных данных. Отмечается, что под данное определение попадает достаточно много различных данных, в частности коммерческая или банковская тайна или же тайна связи.