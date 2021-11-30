Путин потребовал определить модель по защите персональной информации
Президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость определить правильную модель по защите персональной информации. Об этом глава государства заявил 30 ноября на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».
«Нужно определить правильную модель работы с большими массивами информации, основанную на безусловной защите безопасности персональных данных, в целом, если смотреть шире, прав свобод граждан», — отметил российский лидер.
По его словам, серьезный эффект для развития национальной экономики, повышения производительности труда и доходов россиян должна дать цифровая трансформация. Новые технологии должны быть внедрены во всех сферах жизни, заключил Путин.
Также глава государства не исключил новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей. Он упомянул ряде уже принятых мер социальной поддержки граждан с небольшими доходами. В их числе единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники, другие меры по поддержке семей с детьми.
11 июня Путин подписал закон об увеличении штрафов до 50 тыс. рублей за разглашение персональных данных. Отмечается, что под данное определение попадает достаточно много различных данных. В частности, коммерческая или банковская тайна или же тайна связи.
2 июня Совет Федерации одобрил законопроект о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях КоАП, предусматривающих увеличение штрафов за разглашение информации с ограниченным доступом. В отношении должностных лиц вводится альтернативное штрафу наказание в виде дисквалификации.