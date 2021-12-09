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Песков рассказал об ответе РФ в случае введения Западом новых санкций

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На любые санкции против России последует зеркальный или ассиметричный ответ. Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у РФ проект встречных рестрикций на случай введения новых санкций Западом.

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«Я оставляю его без ответа, не считаю корректным. На любые санкции отвечается зеркально или ассиметрично, но таким образом, чтобы защитить собственные интересы», — заявил он журналистам.

Ранее в тот же день телеканал CNN со ссылкой на источники в правительственных структурах США сообщил, что Соединенные Штаты вряд ли будут вводить санкции против российских энергетических компаний, если разразится военный конфликт между Москвой и Киевом. Согласно собеседникам телеканала, в администрации подготовили набор санкций, которые на первом этапе не будут распространяться на энергетические компании РФ. Тем не менее их могут ввести в качестве крайних мер.

За день до этого президент США Джо Байден заявил, что во время онлайн-саммита он предупредил российского лидера Владимира Путина о готовности американской администрации ввести суровые экономические санкции в случае «вторжения РФ на Украину». По словам лидера США, он понимает, что Россия примет ответные меры на эти суровые рестрикции.

Тогда же стала известна реакция Путина на угрозу Байдена о введении санкций. По словам Пескова, российский лидер отметил, что санкции — вещь не новая, они принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают. Сам президент РФ назвал попыткой сдержать развитие России заявления США о том, что ограничения и санкции вводятся под предлогом безопасности Соединенных Штатов.

7 декабря в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи прошли переговоры Путина и Байдена. Общение глав государств длилось два часа.

Байден обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Со своей стороны президент России подчеркнул недопустимость перекладывания ответственности за происходящее на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

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