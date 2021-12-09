Песков рассказал об ответе РФ в случае введения Западом новых санкций

На любые санкции против России последует зеркальный или ассиметричный ответ. Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у РФ проект встречных рестрикций на случай введения новых санкций Западом.

«Я оставляю его без ответа, не считаю корректным. На любые санкции отвечается зеркально или ассиметрично, но таким образом, чтобы защитить собственные интересы», — заявил он журналистам.

Ранее в тот же день телеканал CNN со ссылкой на источники в правительственных структурах США сообщил, что Соединенные Штаты вряд ли будут вводить санкции против российских энергетических компаний, если разразится военный конфликт между Москвой и Киевом. Согласно собеседникам телеканала, в администрации подготовили набор санкций, которые на первом этапе не будут распространяться на энергетические компании РФ. Тем не менее их могут ввести в качестве крайних мер.

За день до этого президент США Джо Байден заявил, что во время онлайн-саммита он предупредил российского лидера Владимира Путина о готовности американской администрации ввести суровые экономические санкции в случае «вторжения РФ на Украину». По словам лидера США, он понимает, что Россия примет ответные меры на эти суровые рестрикции.

Тогда же стала известна реакция Путина на угрозу Байдена о введении санкций. По словам Пескова, российский лидер отметил, что санкции — вещь не новая, они принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают. Сам президент РФ назвал попыткой сдержать развитие России заявления США о том, что ограничения и санкции вводятся под предлогом безопасности Соединенных Штатов.

7 декабря в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи прошли переговоры Путина и Байдена. Общение глав государств длилось два часа.

Байден обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Со своей стороны президент России подчеркнул недопустимость перекладывания ответственности за происходящее на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.