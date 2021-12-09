СМИ опровергли вероятность введения США энергетических санкций против России

Соединенные Штаты вряд ли будут вводить санкции против российских энергетический компаний, если разразится военный конфликт между Москвой и Киевом. Об этом сообщает в четверг, 9 декабря, телеканал CNN со ссылкой на источники в правительственных структурах США.

Согласно собеседникам телеканала, в администрации подготовили набор санкций, которые на первом этапе не будут распространяться на энергетические компании России. Тем не менее их могут ввести в качестве крайних мер.

«Энергетическая часть — это более экстремальный вариант, если в этом возникнет необходимость. Я не считаю, что это первый транш. Вы всегда хотите держать вещи в заднем кармане», — передает CNN слова источника.

Кроме того, издание отмечает, что жесткие санкции против российских компаний в нефтяном и газовом секторах могут привести к повышению цен на бензин в США и, как следствие, к понижению рейтинга одобрения президента США Джо Байдена.

При этом эксперты предупреждают, что отказ от жестких мер против энергетического сектора России может означать, что санкции не будут достаточно сильными, чтобы «сдержать президента РФ Владимира Путина от нападения на Украину».

О рассмотрении США и ЕС вопроса введения новых санкций в отношении России агентство Bloomberg сообщило 7 декабря. Рестрикции могут коснуться крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, США могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства.

В качестве радикальных мер обсуждается возможность отключения России от SWIFT. Также рассматривается вопрос об ограничении конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал «Известиям» информацию о том, что в США и Евросоюзе рассматривается вопрос введения новых санкций против России, которые коснутся банковского сектора. По его словам, если новые санкции США будут введены, это создаст сложности, так как российская экономика зависит от иностранных валют. Однако «очередное испытание» — это мотивация в сторону развития, уверен парламентарий.

6 декабря канал CNN со ссылкой на источники также сообщал, что США изучают возможность введения санкции против «окружения президента РФ Владимира Путина». Кроме того, рестрикции могут затронуть российский суверенный долг.

3 декабря президент США Джо Байден заявил о подготовке администрацией страны ряда комплексных инициатив, призванных не допустить якобы возможную агрессию РФ в отношении Украины. По словам политика, он поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками и Украиной по складывающейся ситуации.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну.