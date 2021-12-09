В Кремле не стали комментировать возможность введения QR-кодов для детей

В Кремле не стали в четверг, 9 декабря, комментировать возможность введения QR-кодов или других ограничений по коронавируса для детей на фоне роста их заболеваемости.

«Этот вопрос на 100% подлежит тому, чтобы его задали в оперативный штаб в правительстве», — заявил журналистам Песков, отвечая на вопрос о мнении администрации президента РФ, нужны ли будут QR-коды для стимуляции вакцинации подростков.

Ранее в этот день заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что в России с начала 2021 года зафиксировано более 570 тыс. случаев заболевания детей COVID-19. Он напомнил, что вакцина для детей в возрасте от 12 до 17 лет уже зарегистрирована.

2 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса «Спутник М». Она составила 600,48 рубля, что на 30% ниже цены на «Спутник V».

Как объяснили в ведомстве, более низкая цена связана с сокращением производственных расходов по сравнению со «Спутником V» в связи с более низкой концентрацией действующих частиц.

Вакцина «Спутник M» была зарегистрирована 24 ноября. В министерстве также рассказали, что иммунизация достигается путем ввода двух компонентов вакцины с интервалом 21 день.

Согласно данным госреестра лекарственных средств Минздрава, регистрационное удостоверение вакцины «Спутник М» действует пять лет — до 24 ноября 2026 года.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшей первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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