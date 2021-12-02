Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса «Спутник М». Она составила 600,48 рублей, что 30% ниже цены на «Спутник V». Об этом в четверг, 2 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

Вакцина «Спутник M» была зарегистрирована ранее, 24 ноября. Как сообщили в Минздраве РФ, препарат показал высокую безопасность и эффективность. В министерстве также рассказали, что иммунизация достигается путем ввода двух компонентов вакцины с интервалом 21 день.

Согласно данным госреестра лекарственных средств Минздрава, регистрационное удостоверение вакцины «Спутник М» действует пять лет — до 24 ноября 2026 года.

Ранее, 22 ноября, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у подростков, прошедших вакцинацию от коронавируса, наблюдалась только повышенная температура, а антитела у них вырабатываются лучше, чем у взрослых. Он добавил, что вакцина для детей — это, по сути, тот же «Спутник V», только разведенный в пять раз.

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