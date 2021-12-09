Быстро и бесшовно: Huawei представил в России беспроводной роутер WiFi AX2

6 декабря компания Huawei представила в России беспроводной роутер Huawei WiFi AX2. Он поддерживает стандарт связи Wi-Fi 6 и частоту 5 ГГц. Максимальная скорость передачи данных составляет до 1500 Мбит/с. Кроме того, с помощью устройства можно настроить многоуровневую сеть и значительно увеличить радиус действия сигнала Wi-Fi. Какими еще преимуществами обладает новая модель и как ею управлять — в материале «Известий».

Скорость и многоуровневые сети

В двухдиапазонном режиме роутер Huawei WiFi AX2 теоретически может разогнаться до 1500 Мбит/с. При подключении к частоте 5 ГГц с поддержкой протокола Wi-Fi 6 максимальная скорость составит 1201 Мбит/с. Это позволяет устройству работать стабильно и плавно, что особенно важно во время игр, просмотра роликов или скачивании файлов. Проблем не возникнет даже при загрузке потокового видео в форматах HD и 4К — можно спокойно смотреть фильмы в лучшем качестве в онлайн-кинотеатрах.

С помощью технологии True Dual-band связанные устройства могут анализировать качество сигнала от роутера и автоматически переключаться между частотами 5 ГГц и 2,4 ГГц. Первая обеспечивает высокую скорость работы, а вторая — надежное подключение независимо от расстояния до источника сигнала. То есть если пользователь смотрит ролик на YouTube или загружает на телефон «тяжелый» файл, ему необязательно постоянно находиться рядом с роутером — можно выйти из комнаты, и загрузка не остановится.

Дизайн антенн позволяет значительно снизить внешние помехи на устройство — это увеличивает скорость и повышает стабильность подключения. Стены квартиры девайс распознает как помехи, но слабые — работе это не помешает.

Huawei WiFi AX2 также поддерживает технологию HarmonyOS Mesh+. С ее помощью можно подключать дополнительные модули, чтобы настроить многоуровневую сеть и увеличить радиус действия сигнала — к примеру, поставить роутеры в разных местах квартиры или офиса. Одно устройство покрывает площадь в 90 кв. м, а со вторым можно расширить зону до 160 кв. м, если нужно провести интернет в просторное помещение.

Телефон переключается между точками доступа автоматически и очень быстро — всего за 50 миллисекунд. Задержка соединения не почувствуется — по сути, это практически бесшовное покрытие, которое избавляет от необходимости некоторое время ждать переподключения.

Роутер оснащен тремя портами Gigabit Ethernet с поддержкой функции автоопределения WAN/LAN. Обычно эти разъемы на маршрутизаторах обозначают разными цветами, и WAN или LAN-провод нужно подключить к определенному гнезду. Решение Huawei позволяет подключать WAN- (интернет) и LAN- (локальная сеть) кабели к любому из Ethernet-разъемов при настройке домашних сетей. Это важно для неопытных пользователей — не придется разбираться, куда подсоединять провод.

Разработчики отдельно позаботились о безопасности персональной информации. Модель обладает функцией защиты данных Huawei HomeSec. Она в том числе эффективно предотвращает попытки угадать пароль от Wi-Fi сети — если кто-то несколько раз ввел его неправильно, доступ к роутеру полностью заблокируется. Кроме того, приложение сразу сообщает, когда в сети появляются неопознанные устройства. Там же можно настроить черный и белый списки: к примеру, заблокировать доступ соседям или, наоборот, автоматически разрешить подключаться к интернету телефону друга.

Но для гостей или посетителей офиса есть возможность настроить отдельную сеть с выделенным паролем — так они смогут пользоваться Wi-Fi, но не увидят личных данных.

Родительский контроль и дизайн

Роутер поддерживает функцию «Родительский контроль». Можно заблокировать сайты с потенциально опасным для несовершеннолетних контентом, запретить определенным устройствам доступ в интернет или ограничить время, проводимое детьми в Сети.

Девайс легко управляется с помощью приложения Huawei Al Life. В нем есть возможность менять режимы доступа и настройки Wi-Fi, создавать гостевые сети, управлять интернет-активностью членов семьи и др. Приложение также позволяет тестировать скорость передачи данных и определять помехи. Во время первичных настроек оно предложит понятную инструкцию — разобраться в ней сможет даже новичок.

Приложение может помочь устранить неполадки сети. Большинство проблем исчезает, когда пользователь перезагружает роутер — отключает его от сети и включает снова. Однако иногда этот способ не работает, поэтому всё, что остается — звонить провайдеру и выяснять, в чем дело. Но в Huawei Al Life есть инструменты для умной диагностики, которые подойдут даже непрофессионалам. С их помощью можно во многих случаях обойтись без звонка поставщику услуг.

Huawei Al Life также позволяет проверить Wi-Fi-покрытие в помещении. С его помощью можно выявить «слепые зоны» в квартире или офисе, понять, где самый слабый сигнал, и переместить роутер в другое место для лучшего соединения.

При необходимости девайсом можно управлять и с персонального компьютера — для этого понадобится открыть веб-сайт и зайти в личный кабинет. Настройки гибкие и широкие: обычному пользователю пригодятся автоматические функции, а продвинутый получит возможность всё подогнать под свои задачи.