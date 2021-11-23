На бегу: Huawei представила в России новые смарт-часы для любителей спорта

23 ноября компания Huawei представила в России новое поколение смарт-часов Huawei Watch GT 3 и Huawei Watch GT Runner. Они разработаны для тех, кто занимается спортом и хочет отслеживать свой прогресс. Первая модель — не только функциональное устройство, но и стильный аксессуар, вторая подойдет профессиональным спортсменам, в первую очередь, бегунам. Подробнее — в материале «Известий».

Лаборатория здоровья

Часы серии Huawei Watch GT 3 разработаны в медицинской лаборатории Huawei в Сиане, которую компания открыла в 2020 году. В исследовательском центре собрали специалистов и разработчиков с широким спектром знаний во многих областях, таких как спорт и физиология человека, физическая культура, спортивная реабилитация, медицина, инженерия, биотехнология, структурное проектирование, и других. Многопрофильная группа исследователей и разработчиков объединила усилия, чтобы создать для пользователей лучшие продукты.

При разработке новых смарт-часов специалистами было выявлено, что опытные бегуны сталкиваются с двумя основными проблемами. Во-первых, отсутствие профессионального мониторинга показателей. Из-за этого спортсменам сложно оценивать текущие результаты. Во-вторых, отсутствие специализированных рекомендаций по тренировкам. В итоге невозможно эффективно планировать занятия и непонятно, когда цели будут достигнуты. Эти трудности и призваны решить новые смарт-часы серии Huawei Watch GT 3.

Ключевые характеристики новой серии Huawei Watch GT 3

У модели Huawei Watch GT 3 классический внешний вид. Они легкие и тонкие, и их легко сочетать с любым стилем одежды. К смарт-часам подойдет любой ремешок благодаря 22-миллиметровому стандартному креплению. Дисплей большой, яркий и слегка закругленный. В него встроена функция постоянного отображения (AoD), то есть пользователь всегда видит время, как на обычных часах. Еще одно нововведение — вращающаяся кнопка, с помощью которой можно полноценно управлять устройством: переключать режимы или увеличивать и уменьшать масштаб иконок.

Кроме того, Watch GT 3 легко синхронизируются со смартфоном по Bluetooth. Не нужно прерывать тренировку, чтобы ответить на звонок или сменить песню в плеере. На часы можно вывести прогноз погоды, время восхода и захода солнца или данные о перепадах давления, поставить будильник и таймер. Устройство поддерживает все операционные системы — Android, iOS и Harmony.

В Huawei Watch GT 3 более 100 режимов тренировок. Часы помогут разработать персональный план занятий, основанный на пошаговом увеличении нагрузки в соответствии с разными тренировочными циклами. Если пользователь планирует активную интервальную тренировку, то специальный режим определит, когда нужно остановиться и отдохнуть. Для уличных тренировок пригодится удобное ориентирование: устройство поддерживает пять видов навигационных систем и двухканальную навигацию. Можно записать весь маршрут пробежки и затем посмотреть его в приложении Huawei «Здоровье» и поделиться с другими пользователями.

С Watch GT 3 легко не только заниматься спортом, но и следить за здоровьем: технология TruSeen 5.0+ непрерывно и точно мониторит пульс, а TrueSleep позволяет наблюдать за качеством сна. Часы считывают частоту сердечных сокращений и анализируют ее, определяют уровень стресса и оценивают дыхание, после чего дают рекомендации. Продолжительность сна фиксируется автоматически, а в приложении выводится и его структура, например, периоды быстрого и медленного сна.

Кроме того, часы отслеживают степень насыщения крови кислородом во время тренировки и на протяжении всего дня. Можно установить напоминания выпить воду, принять лекарства или витамины.

Одного заряда батареи часов хватит на одну-две недели в зависимости от конфигурации. То есть, отправляясь в путешествие или долгий поход по горам или лесу, пользователю не нужно будет заботиться о поиске розетки.

«Название Huawei Watch GT связано с автомобильной промышленностью. GT на итальянском означает gran turismo, так называли машины для путешествий на дальние расстояния. Huawei Watch GT 3 наследуют качества серии Watch GT: увеличилось время автономной работы и обновилось аппаратное и программное обеспечение. Помимо путешественников, они также привлекают людей, которые не привыкли носить умные часы — только обычные», — отмечают в компании.

Профессиональный спорт с Huawei Watch GT Runner

Модель Huawei Watch GT Runner обладает всеми основными функциями серии Watch GT 3 с дополнительными опциями для профессиональных спортсменов. Дизайн устройства выполнен в спортивном стиле. А благодаря прочным, но легким материалам — при изготовлении смарт-часов использовали керамику, титан и армированный полимер — они практически не ощущаются на запястье и дарят максимальный комфорт во время тренировок.

Кроме того, в GT Runner антенна для приема сигнала со спутников находится снаружи для обеспечения самой точной навигации. Часы также способны определять лактатный порог спортсмена — один из важнейших показателей для оценки выносливости.

Таким образом, смарт-часы легко настроить под свои задачи, получить персональный план тренировок и следить за ключевыми показателями здоровья. Оформить предзаказ можно уже с 30 ноября. Вариант для профессионалов — GT Runner — доступен по цене 22 990 рублей. Модели Watch GT 3 отличаются друг от друга размером корпуса и емкостью аккумулятора. Watch GT 3 (46 mm) стоит 19 990 рублей, а Watch GT 3 (42 mm) — 17 990 рублей.