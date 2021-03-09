В полный рост: как создается сообщество единого цифрового будущего

Цифровая трансформация на всех уровнях в России в последние годы стала одним из национальных приоритетов. На реализацию нацпроекта «Цифровая экономика», рассчитанного до 2024 года, было выделено 1,6 трлн рублей. Генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия Cяо Хайцзюнь рассказал «Известиям» о том, как компания участвует в создании «сообщества единого цифрового будущего».

— Вы называете российский рынок приоритетным для Huawei. С чем это связано?

— Huawei всегда придавала России важное значение. В 1997 году именно с России начался выход компании на международный рынок, мы ценим более чем 20-летний опыт совместной работы с российскими заказчиками и партнерами. В России традиционно сильна разработка программного обеспечения и приложений, о чем свидетельствуют успехи «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «1С» и других компаний, ставших известными по всему миру.

Сегодня мы видим в России этап бурного развития цифровой трансформации. Появляются новые компании, осваиваются новые области, разрабатываются инновационные решения. Интересно, что консалтинговая компания McKinsey включила Россию в пятерку стран с лучшими темпами цифровизации. Наша компания всеми силами поддерживает наших российских партнеров на этом пути. В России Huawei тестирует многие технологии и решения, и в сфере корпоративных продаж российское подразделение Huawei занимает первое место на рынке за пределами Китая. Но хочу отметить: речь идет не только о внедрении наших решений в российские предприятия, но и о совместных разработках. Мы рады делиться нашим более чем 30-летним опытом с российскими ИКТ-разработчиками. На сегодняшний день в России у нас уже более 1 тыс. партнеров по продажам, свыше 20 партнеров по разработке совместных решений, более 70 сервисных партнеров.

— О каких совместных проектах с российскими компаниями уже можно говорить? Кто ваши партнеры? Если не раскрываете названия, может быть, сможете назвать отрасли экономики, размеры и количество таких компаний?

— Наша компания предлагает сотрудничество с российскими партнерами для построения сообщества единого цифрового будущего. Мы верим, что открытый обмен технологиями, совместный рост и создание общей экосистемы смогут обеспечить совместное развитие.

В рамках этой стратегии в 2020 году мы успешно реализовали ряд кейсов с нашими российскими партнерами в разных отраслях. В сфере сетевой инфраструктуры в сотрудничестве с «Билайном» мы разработали пилотную 5G-зону на территории угольного разреза СУЭК для беспилотных самосвалов «БелАЗ». Новое решение позволило повысить эффективность и безопасность труда горнодобывающей промышленности.

Еще один пример — совместное решение Huawei и «Ростелеком», роутер «Игровой» с искусственным интеллектом, который обеспечивает пользователям новый уровень гейминга благодаря приоритизации трафика и сокращению времени обмена данными с удаленными серверами.

Кроме того, совместно с нашим партнером — компанией «Инфосистемы Джет» мы запустили референс-центр, включающий в себя сетевую инфраструктуру, вычислительные мощности и системы хранения. Важно отметить, что это не демонстрационный стенд, а абсолютно реальная инфраструктура, обеспечивающая функционирование внутренних бизнес-процессов ИТ-компании на постоянной основе.

В рамках сотрудничества с разработчиками программного обеспечения и оборудования вместе с ITV Group, ведущего российского разработчика программного обеспечения для систем безопасности и видеонаблюдения, мы разработали решение для интеллектуальной безопасности на базе ИИ-платформы от Huawei.

Мы рады, что технологии и экспертиза Huawei помогают нашим партнерам проводить цифровую трансформацию в различных отраслях — от промышленности до облачных вычислений.

— В 2020 году Huawei представила стратегию, которая призвана помочь построить в России сообщество единого цифрового будущего. Расскажите об этой стратегии.

— Сегодня большая часть компаний, занимающихся производством микроэлектроники и программного обеспечения, географически сосредоточена в одном месте. Отсюда риск оказаться отрезанными от поставок необходимого для функционирования цифровых отраслей оборудования. Столкнувшись с аналогичной ситуацией в 2019 году, наша компания видит правильный путь в создании диверсифицированного технологического предложения и строительстве независимой цифровой экосистемы. Именно на это и нацелена стратегия нашей работы в России — стратегия по созданию в России сообщества единого цифрового будущего.

В ее основе лежит принцип открытой кооперации с нашими российскими партнерами: мы верим, что открытый обмен технологиями, совместный рост и создание общей экосистемы помогут достичь поставленных президентом России национальных целей, в частности роста ВВП и цифровой трансформации промышленности.

— Очевидно, что в телеком- и IT-индустриях существует острый дефицит кадров. Как вы собираетесь привлекать россиян в компанию, ведь конкуренция у работодателей за грамотного специалиста высока? Какие профессионалы нужны вам?

— Деятельность Huawei в России по подготовке кадров не ограничена целью привлечь новых сотрудников в нашу компанию. Вместе с ростом популярности технологических решений, которые активно используют российские партнеры, растет и потребность в квалифицированных специалистах в сфере ИИ, облачных вычислений, больших данных и других, которые внедряют, настраивают и поддерживают эти решения. Поэтому одной из важнейших задач мы считаем подготовку экспертов с проектным опытом и прочным теоретическим фундаментом: все образовательные проекты Huawei предлагают студентам и молодым специалистам разностороннее образование в области ИКТ.

— Какие проекты реализует компания в сфере науки и образования?

— Большой вклад в подготовку ИКТ-кадров в России вносит Российский исследовательский институт Huawei (Huawei Russian Research Institute, RRI), который поддерживает фундаментальные исследования и исследования в области прикладных технологий и организует образовательные программы для студентов.

С 2015 года мы реализуем в России проект ИКТ-академии. Это глобальная программа сотрудничества в сфере образования, которую компания предлагает учебным заведениям по всему миру для опережающей теоретико-практической подготовки студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей отрасли информационно-коммуникационных технологий. За последние годы обучение по программе прошли более 4 тыс. студентов.

Ежегодно компания организует соревнования в сфере ИКТ Huawei Cup, число участников которых за шесть лет увеличилось более чем в 10 раз — с 1,5 тыс. человек до 20 тыс. В этом году в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм финал Huawei Cup был перенесен с декабря на начало 2021 года. Мы с нетерпением ждем встречи с нашими финалистами и уже придумали, чем порадовать участников и гостей независимо от того, будем ли проводить финал онлайн или офлайн.

— Расскажите подробнее о проекте ИКТ-академии. С какими вузами вы сотрудничаете? Какие направления существуют?

— Обучение ИКТ-академий включает в себя подготовку преподавателей и студентов к проведению авторизованных курсов Huawei и открывает перед всеми участниками возможности для прохождения международной сертификации (экзаменов). В частности, это курсы по сетевым технологиям, системам хранения данных, технологиям облачных вычислений, искусственному интеллекту. В 2020 году появилось новое направление — Cloud Service Architect, связанное с работой с публичными облаками, например SberCloud.

В России ИКТ-академии развиваются стремительными темпами. Только в прошлом году их число удвоилось: на сегодняшний день авторизовано 70 учебных заведений высшего и среднего профессионального образования. Среди них — МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИСиС, Санкт-Петербургский университет ИТМО, Казанский федеральный университет, Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова, Сибирский федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет и др.

В рамках сотрудничества с учебными заведениями по программе ИКТ-академий Huawei реализуется множество образовательных проектов. Мы проводим конференции для преподавателей ИКТ-академий Huawei с экспертами из штаб-квартиры компании, рассказываем о глобальных трендах в обучении и сертификации, делимся с коллегами кейсами успешной интеграции учебных курсов Huawei в образовательные программы. Также компания организует для студентов ИКТ-академий Huawei глобальные соревнования: в 2020 году они прошли уже в пятый раз, и две российские команды получили 1-е и 2-е места в комплексной номинации Cloud (Сloud service, AI, Big Data, Cloud Computing).

— Вы упомянули соревнования Huawei Cup. Чем они отличаются от других подобных конкурсов? Какие нововведения произошли в соревнованиях за годы проведения?

— Huawei Cup наш российский офис организует с 2015 года для развития профессиональных навыков студентов и молодых специалистов России и стран Евразии. Сначала соревнования были всероссийскими, а с 2019 года мы приглашаем к участию также студентов Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Монголии, Туркменистана, Грузии и Азербайджана.

Каждый год мы меняем список номинаций Huawei Cup и выбираем наиболее актуальные и востребованные на данный момент ИКТ-направления. В 2020 году это были 5G (технологии и стандарты мобильной связи нового поколения), AI (модели и методы искусственного интеллекта), Code (спортивное программирование), IP (технологии и протоколы IP-сетей), Cloud (технологии хранения и визуализации), APP (разработка мобильных приложений), ICT Observer (ИКТ-обозреватель) и HCIE (сертифицированный эксперт по ИКТ Huawei).

Появление новых номинаций этого года — Cloud и APP — отражает последние изменения в ИКТ-сфере. Облачные сервисы стали неотъемлемой частью современной жизни и бизнеса и частных пользователей. Например, Huawei совместно со «Сбером» планирует создавать экосистему публичных облачных платформ в России. Мобильные приложения — не менее актуальное направление. Huawei развивает собственную экосистему приложений HMS (Huawei Mobile Service): на конец 2020 года магазин приложений AppGallery использовали 700 млн пользователей по всему миру, из них 16,3 млн — в России. С помощью такой номинации в Huawei Cup мы хотим дать начинающим российским разработчикам возможность раскрыть свой талант в новой открытой экосистеме.

— Представители вузов говорят, что подготовка кадров без участия бизнеса в ИТ-сфере невозможна. Вы согласны с этим?

— Абсолютно согласен. Дело в том, что ИТ-отрасль развивается настолько стремительно, что классическая система образования зачастую просто не успевает обновлять свои учебные программы. Плотное сотрудничество с бизнесом жизненно необходимо для подготовки специалистов, обладающих актуальными знаниями и навыками, которые могут быть применены здесь и сейчас. Вузам это дает возможность готовить для рынка востребованных специалистов, а бизнесу — тратить минимум времени и ресурсов для их подготовки к решению своих задач.