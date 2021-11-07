Ума запястье: спрос на смарт-часы в РФ вырос более чем на 40%

В России растет спрос на умные часы. За первые три квартала 2021 года продажи этих устройств увеличились более чем на 40% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года , рассказали участники рынка электроники. Представители маркетплейсов зафиксировали увеличение спроса в разы. Другие продавцы указали, что в этом году часы впервые обошли фитнес-трекеры . Часовой ассортимент вырос, количество функций устройств растет, при этом на рынке появляются модели, которые стоят не дороже трекеров, объяснили тенденцию эксперты. К тому же смарт-часы — модный аксессуар, добавили специалисты.

Часы на подъеме

Продажи умных часов в России за первые девять месяцев 2021 года в штуках выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го — было реализовано 1,8 млн устройств, сообщили в «Связном» . В денежном выражении это 29,6 млрд рублей, подсчитал ритейлер. При этом рынок фитнес-трекеров впервые за несколько лет переживает падение — за год их продажи снизились на 4%, до 1,7 млн единиц. Таким образом, в январе–сентябре смарт-часы впервые опередили фитнес-браслеты по продажам в натуральном выражении, следует из материалов «Связного». О том, что умные часы обходят по продажам эти устройства, представители ритейлеров говорили и ранее, подводя итоги первого полугодия.

В МТС сообщили об увеличении продаж умных часов год к году на 43% и снижении спроса на трекеры на 6%. В «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировали несколько меньшие темпы роста часового рынка — на 35% год к году .

По данным «Связного», наиболее популярными умными часами в январе-сентябре 2021 года стали Apple Watch — на их долю пришлось 37% всех продаж устройств этого класса в РФ. Далее следуют Samsung (13%), Amazfit (10%), Huawei (9,5%), и Honor (5%). Среди лидеров рынка трекеров в ритейлере назвали Xiaomi, Honor, Huawei, Jet и Samsung, не конкретизировав их доли.

Ума запястье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Штучные продажи умных часов на Ozon за девять месяцев 2021 года выросли почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года , рассказал представитель маркетплейса.

С января по сентябрь 2021-го продажи умных носимых устройств на «AliExpress Россия» выросли в 6,5 раза , утверждает руководитель направления «Электроника» площадки Антон Шокуров.

— Перераспределение спроса в пользу умных часов продолжается: больше половины покупателей предпочитают переплатить несколько тысяч, но приобрести универсальное устройство , которое одновременно позволяет полноценно быть на связи — по SMS и звонкам, совершать бесконтактную оплату и следить за показателями здоровья, — отметил вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин.

По итогам первых девяти месяцев 2021 года 59% продаж на рынке носимых устройств приходится на смарт-часы, уточнил он.

Самые востребованные умные часы, помимо функционала фитнес-трекера, имеют глубокую интеграцию со смартфоном и расширенные возможности работы с уведомлениями, персонализацию интерфейса и базовые функции голосовых вызовов и работы с текстом , добавил представитель Ozon.

Ассортимент смарт-часов регулярно расширяется, добавляются новые возможности для общения, заботы о здоровье, тренировок, растут их автономность и объем встроенной памяти, а датчик NFC для бесконтактных платежей стал стандартом, отметил директор направления «Цифровая техника» «М.Видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский. Также умные часы выполняют имиджевую функцию, дополняя повседневный образ, считает он.

На любой кошелек

Средний чек на смарт-часы растет, но минимальная цена устройств снижается — на рынке уже можно найти модели стоимостью около 1 тыс. рублей, рассказал ведущий аналитик MobileResearch Group Эльдар Муртазин.

— А уже за несколько тысяч рублей можно купить модель с широким дисплеем и достаточным набором опций. Фитнес-трекеры сейчас, кстати, тоже начинают оснащать большими экранами , а не узкой жидкокристаллической полоской, как было раньше. В целом дешевые часы сейчас стоят примерно как фитнес-трекеры. И если раньше их покупали из-за более низкой цены, то сейчас это уже неактуально , — отметил эксперт.

То, что средний чек на часы растет, признают и участники рынка. За год средняя цена смарт-устройств в России выросла на 9% и составила 16,5 тыс. рублей, сказали в «Связном». На Ozon этот показатель меньше, но темпы роста выше. Средний чек в 2021 году увеличился на 37% и составил порядка 8 тыс. рублей, утверждает его представитель.

Ума запястье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ранее Михаил Догадин объяснял это ростом спроса на дорогие часы известных брендов, в первую очередь Apple и Samsung.

— Цены на часы ведущих производителей не стоят на месте. При этом люди покупают дорогие часы Apple Watch и Samsung на пять-шесть лет из-за разнообразия функций и надежности, понимая, что они хотят, — отметил Эльдар Муртазин.

Спрос на часы стимулирует и социальный фактор, считает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

— Такой гаджет делает пользователя, во всяком случае, в собственных глазах, более статусным, модным, актуальным. Для России как для страны демонстративного потребления это важный фактор , — сказал эксперт.